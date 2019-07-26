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إسرائيل: لدينا تعاون مع مصر بمليارات الدولارات في مجال الطاقة

وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس بعد لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس بعد لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
26/7/2019

أعلنت إسرائيل، الجمعة، أنّ هناك تعاونا ملموسا مع مصر، في مجال الطاقة، بعشرات مليارات الدولارات.

تعاون بين القاهرة وتل أبيب
  • بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، الجمعة، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس خلال لقائه نظيره المصري في القاهرة طارق الملا، أمس الخميس: " لأول مرة منذ توقيع معاهدة السلام بيننا قبل 40 عاما، ثمة تعاون ملموس بقيمة عشرات مليارات الدولارات مع ⁧‫مصر".
  • أشار البيان إلى أن الوزيرين "ناقشا مشروع تصدير الغاز من إسرائيل الى مصر".
  • التقى الوزير الإسرائيلي، أمس الخميس، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتعتبر زيارة شتاينيتس إلى مصر، الأولى لوزير إسرائيلي منذ ثورة يناير 2011 في مصر.

وترى إسرائيل في مصر سوقا مهمًا لتصدير الغاز.

الانتهاء من اختبار خط نقل الغاز لمصر
  • وزير الطاقة الإسرائيلي قال، أمس الخميس، إنه تم الانتهاء من اختبار خط نقل الغاز الطبيعي من بلاده إلى مصر.
  • أضاف الوزير يوفال شتاينيتس خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط "تم الانتهاء من اختبار خط نقل الغاز لمصر. نتوقع بدء وصول الغاز لمصر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ونتحدث عن سبعة مليارات متر مكعب" سنويا.

التعاون المصري الإسرائيلي في الغاز
  • تأمل مصر في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية كي تصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز، في تحول لافت لبلد أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال في 2016.
  • وقعت إسرائيل مع شركات مصرية خاصة اتفاقا أوائل العام الماضي لنقل الغاز الطبيعي من حقلي تمار ولوثيان إلى شبكة الغاز المصرية.
  • اتفقت ديليك ونوبل وغاز الشرق المصرية على الشراء في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط من أجل نقل إمدادات الغاز.
  • في فبراير/ شباط من العام الماضي، تم التوقيع على صفقة ضخمة بين "شراكة الغاز تمار وليفيتان" وشركة "دولفينوس" المصرية، تشمل تصدير إسرائيل الغاز الطبيعي لمصر بقيمة 15 مليار دولار.
  • لم تنفذ الصفقة التي شاركت فيها الحكومة المصرية، إلا أنه من المتوقع، بحسب مجلة "غلوبس" الإسرائيلية المختصة بالشؤون الاقتصادية، أن تخرج إلى حيز التنفيذ هذا العام بعد تنفيذ عدة شروط سابقة بين الطرفين.

وتعتبر مصر أكبر مستهلك للغاز في أفريقيا.

وفي عام 1978؛ وقعت إسرائيل ومصر؛ اتفاقية "كامب ديفيد" وهي معاهدة سلام بين البلدين.

وتعتبر مصر إلى جانب الأردن الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان تقيمان علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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