البث الحي
اقتصاد

في ظل تحقيق بالاحتكار.. فيسبوك يجني أرباحا تفوق التوقعات

25/7/2019

ارتفع سهم فيسبوك بحوالي 4% أمس الأربعاء، وفاقت الأرباح والإيرادات، توقعات المستثمرين.

التفاصيل
  • ارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 16.9 مليار دولار، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 16.51 مليار دولار.
  • لكن كانت الأرباح مصحوبة بأخبار ليست جيدة.
  • أعلن فيسبوك أن لجنة التجارة الفيدرالية أخبرتها في يونيو/حزيران، فتح تحقيق لمكافحة الاحتكار. 
بالأرقام حسب CNBC
  • صافي أرباح فيسبوك ارتفعت إلى 1،99 دولار للسهم الواحد مقابل 1،88.
  • ارتفعت الإيرادات إلى 16،09 مليار دولار بعدما كانت 16،05 .
  • المستخدمون النشطون يومياً: 1،59 مليار شخص.
  • النشطون شهريا: 2،41 مليار شخص.
  • متوسط العائد لكل مستخدم: 7،05 دولار بعدما كان 6،87.
الصورة الكبيرة
  • ستدفع فيسبوك غرامة قياسية قدرها خمسة مليارات دولار لتسوية تحقيق حكومي في ممارسات الخصوصية بالشركة.
  • سيتم إجبار الشركة، على إنشاء لجنة مستقلة للخصوصية، لا تخضع لسيطرة المدير التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ. 
  • سبق أن قامت فيسبوك بتعيين الحد الأدنى المتوقع للغرامة وقدرته بمبلغ 3 مليار دولار.
  • قالت "فيسبوك" إنها وافقت اليوم الخميس، على دفع 100 مليون دولار لتسوية مطالبات لجنة التجارة الفيدرالية.
مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك
 بين السطور
  • قال مارك زوكربيرغ في بيان "اتفقنا على دفع غرامة تاريخية، لكن الأهم من ذلك أننا سنجري بعض التغييرات الهيكلية الرئيسية التي تتعلق بكيفية إنشاء المنتجات وإدارة هذه الشركة".
  • بموجب اتفاق التسوية، الذي فرضته لجنة التجارة الفيدرالية، يجب على الرئيس التنفيذي لفيسبوك تقديم شهادات بانتظام حول امتثاله لإجراءات الخصوصية. 
  • على فيسبوك أيضاً إجراء مراجعة بشأن الخصوصية لكل منتج أو خدمة جديدة، بما في ذلك خدمات تطبيقي "واتساب" و"إنستغرام".
  • انتعش سعر سهم فيسبوك إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة، رغم مرور عامين من المشاكل المتعلقة بالخصوصية، حيث ارتفع بنسبة 54 في المئة خلال 2019.
المصدر : أكسيوس
المزيد من اقتصاد

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)

صندوق النقد الدولي يراجع برنامج إصلاحات مصر تمهيدا لقرض جديد

البنك المركزي المصري (موافع التواصل)

وزير تركي يعلن إطلاق قمرين صناعيين خلال أشهر

وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره اسماعيل أوغلو (الأناضول)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)