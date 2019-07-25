في ظل تحقيق بالاحتكار.. فيسبوك يجني أرباحا تفوق التوقعات

ارتفع سهم فيسبوك بحوالي 4% أمس الأربعاء، وفاقت الأرباح والإيرادات، توقعات المستثمرين.

التفاصيل

ارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 16.9 مليار دولار، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 16.51 مليار دولار.

لكن كانت الأرباح مصحوبة بأخبار ليست جيدة.

أعلن فيسبوك أن لجنة التجارة الفيدرالية أخبرتها في يونيو/حزيران، فتح تحقيق لمكافحة الاحتكار.

بالأرقام حسب CNBC

صافي أرباح فيسبوك ارتفعت إلى 1،99 دولار للسهم الواحد مقابل 1،88.

ارتفعت الإيرادات إلى 16،09 مليار دولار بعدما كانت 16،05 .

المستخدمون النشطون يومياً: 1،59 مليار شخص.

النشطون شهريا: 2،41 مليار شخص.

متوسط العائد لكل مستخدم: 7،05 دولار بعدما كان 6،87.

الصورة الكبيرة

ستدفع فيسبوك غرامة قياسية قدرها خمسة مليارات دولار لتسوية تحقيق حكومي في ممارسات الخصوصية بالشركة.

سيتم إجبار الشركة، على إنشاء لجنة مستقلة للخصوصية، لا تخضع لسيطرة المدير التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ.

سبق أن قامت فيسبوك بتعيين الحد الأدنى المتوقع للغرامة وقدرته بمبلغ 3 مليار دولار.

قالت "فيسبوك" إنها وافقت اليوم الخميس، على دفع 100 مليون دولار لتسوية مطالبات لجنة التجارة الفيدرالية.

مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك

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