ستيفن منوشن: أمازون دمرت صناعة التجزئة الأمريكية

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشن، (الأربعاء)، في تصريحات لسي.إن.بي.سي الأمريكية، إن وزارة العدل محقة في مقاضاة شركة أمازون، لأنها دمرت صناعة البيع بالتجزئة في أمريكا.

الصورة الكبيرة:

يبدو أن وزارة العدل تسعى لتطبيق قوانين تضمن مكافحة احتكار شركات البيع عبر الإنترنت، والحد من قوتها المتنامية، ومنها أمازون وغوغل وفيس بوك.

لكن ليس من الضروري أن تؤثر تصريحات مسؤولين من الخزانة الأمريكية أو غيرها على سير تحقيقات وزارة العدل.

يشكل الاختفاء المستمر للمتاجر ومحال التجزئة التقليدية خطرا على الاقتصاد الأميركي وستكون له أيضا عواقب وخيمة اجتماعيا حيث تعتمد ربع الوظائف في الولايات المتحدة على هذا القطاع.

وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشن

خلفيات:

الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، تحدث في تغريدات وتصريحات سابقة، عن استخدام قوانين مكافحة الاحتكار لملاحقة الشركة، لأنه يشعر بالقلق بشأن تأثر تجار التجزئة بأعمال أمازون.

الجانب الآخر: