ستيفن منوشن: أمازون دمرت صناعة التجزئة الأمريكية

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشن، (الأربعاء)، في تصريحات لسي.إن.بي.سي الأمريكية، إن وزارة العدل محقة في مقاضاة شركة أمازون، لأنها دمرت صناعة البيع بالتجزئة في أمريكا.
الصورة الكبيرة:
يبدو أن وزارة العدل تسعى لتطبيق قوانين تضمن مكافحة احتكار شركات البيع عبر الإنترنت، والحد من قوتها المتنامية، ومنها أمازون وغوغل وفيس بوك.
لكن ليس من الضروري أن تؤثر تصريحات مسؤولين من الخزانة الأمريكية أو غيرها على سير تحقيقات وزارة العدل.
يشكل الاختفاء المستمر للمتاجر ومحال التجزئة التقليدية خطرا على الاقتصاد الأميركي وستكون له أيضا عواقب وخيمة اجتماعيا حيث تعتمد ربع الوظائف في الولايات المتحدة على هذا القطاع.
خلفيات:
الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، تحدث في تغريدات وتصريحات سابقة، عن استخدام قوانين مكافحة الاحتكار لملاحقة الشركة، لأنه يشعر بالقلق بشأن تأثر تجار التجزئة بأعمال أمازون.
الجانب الآخر:
تقول أمازون إن مبيعاتها لاتتجاوز 4% من إجمالي مبيعات التجزئة، في الولايات المتحدة، وتشير إلى أن 90% من إجمالي التسوق بشكل عام لايزال يتم في المتاجر العادية.
تجدر الإشارة
يعتقد منوشن أن السبب وراء الانهيارات الكبيرة في سوق البيع بالتجزئة في العالم، إلى الانطلاقة الكبيرة التي يشهدها سوق التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى التحول في المزاج العام للجماهير وتحول الطريقة التي ينفقون من خلالها أموالهم.
يبدو أن ازدهار أمازون يحدث على حساب تجار البضائع الذين يعملون في محالهم.
يحتل مؤسس شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية، جيف بيزوس، رأس قائمة أغنياء العالم بثروة تقدر بنحو 112 مليار دولار، وهو أول رجل أعمال فى العالم تتجاوز ثروته الـ100 مليار دولار.
تعد شركة أمازون حاليا ثاني أكبر شركة مدرجة في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية. وتبلغ قيمة الشركة حاليا 763.27 مليار دولار، متجاوزةً بذلك شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، لأول مرة.