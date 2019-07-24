الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم على سلع أمريكية بـ 35 مليار يورو

هدد الاتحاد الأوربي بفرض رسوم إضافية على سلع أمريكية قيمتها 35 مليار يورو إذا فرضت واشنطن رسوما عقابية على وارداتها من السيارات الأوروبية.

التفاصيل:

مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم قالت أمام لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء "لن نقبل بأي تجارة غير حرة، أو حصص، أو فرض قيود طوعية على صادرات، وإذا كانت هناك رسوم، فستكون لدينا قائمة لإعادة التوازن".

مالمستروم أضافت "القائمة مُعدة بالفعل بشكل أساسي، بقيمة 35 مليار يورو (39.1 مليار دولار) آمل ألا نضطر لاستخدامها".

أمن قومي

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في مايو/ أيار أن بعض السيارات وأجزاء السيارات المستوردة تشكل تهديدا للأمن القومي.

ترمب أرجأ لستة أشهر البت فيما إذا كان سيفرض رسوما لإتاحة الوقت لإجراء محادثات تجارة مع الاتحاد الأوروبي واليابان.

تنتهي تلك المهلة منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.

فكرة سخيفة

مالمستروم قالت "نرحب بقرار الولايات المتحدة عدم فرض رسوم على السيارات وأجزاء السيارات، لكن لا ريب أن فكرة أن السيارات الأوروبية قد تشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة هي فكرة سخيفة".

وأضافت "إن محادثات التجارة مع الولايات المتحدة أسفرت عن نتائج متباينة".

حدث تقدم في تيسير إجراءات الشركات لتُظهر أن منتجاتها تستوفي معايير الاتحاد الأوروبي أو السوق الأمريكية.

لكن لم يتحقق تقدم في صفقة مقترحة لإلغاء الرسوم على المنتجات الصناعية.

وقالت مالمستروم "لم نبدأ تلك المفاوضات بعد. الولايات المتحدة غير مستعدة للبدء فيها ما لم تكن الزراعة مدرجة، وهذا خط أحمر لنا. لذا في الوقت الحالي، لا شيء يحدث هنا".

معارك تجارية

كانت الولايات المتحدة قد انخرطت في معارك تجارية على أكثر من جبهة خلال الأشهر الماضية.

تعد الحرب التجارية مع الصين، أهم تلك الحروب التي يتصارع فيها أكبر اقتصادين في العالم.

الاقتصاد العالمي