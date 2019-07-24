البث الحي
اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم على سلع أمريكية بـ 35 مليار يورو

24/7/2019

هدد الاتحاد الأوربي بفرض رسوم إضافية على سلع أمريكية قيمتها 35 مليار يورو إذا فرضت واشنطن رسوما عقابية على وارداتها من السيارات الأوروبية.

التفاصيل:
  • مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم قالت أمام لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء "لن نقبل بأي تجارة غير حرة، أو حصص، أو فرض قيود طوعية على صادرات، وإذا كانت هناك رسوم، فستكون لدينا قائمة لإعادة التوازن".
  • مالمستروم أضافت "القائمة مُعدة بالفعل بشكل أساسي، بقيمة 35 مليار يورو (39.1 مليار دولار) آمل ألا نضطر لاستخدامها".
أمن قومي
  • كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في مايو/ أيار أن بعض السيارات وأجزاء السيارات المستوردة تشكل تهديدا للأمن القومي.
  • ترمب أرجأ لستة أشهر البت فيما إذا كان سيفرض رسوما لإتاحة الوقت لإجراء محادثات تجارة مع الاتحاد الأوروبي واليابان.
  • تنتهي تلك المهلة منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.
فكرة سخيفة
  • مالمستروم قالت "نرحب بقرار الولايات المتحدة عدم فرض رسوم على السيارات وأجزاء السيارات، لكن لا ريب أن فكرة أن السيارات الأوروبية قد تشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة هي فكرة سخيفة".
  • وأضافت "إن محادثات التجارة مع الولايات المتحدة أسفرت عن نتائج متباينة".
  • حدث تقدم في تيسير إجراءات الشركات لتُظهر أن منتجاتها تستوفي معايير الاتحاد الأوروبي أو السوق الأمريكية.
  • لكن لم يتحقق تقدم في صفقة مقترحة لإلغاء الرسوم على المنتجات الصناعية.
  • وقالت مالمستروم "لم نبدأ تلك المفاوضات بعد. الولايات المتحدة غير مستعدة للبدء فيها ما لم تكن الزراعة مدرجة، وهذا خط أحمر لنا. لذا في الوقت الحالي، لا شيء يحدث هنا".
معارك تجارية
  • كانت الولايات المتحدة قد انخرطت في معارك تجارية على أكثر من جبهة خلال الأشهر الماضية.
  • تعد الحرب التجارية مع الصين، أهم تلك الحروب التي يتصارع فيها أكبر اقتصادين في العالم.
الاقتصاد العالمي
  • يقول صندوق النقد الدولي إن تصعيد خطوات فرض رسوم جمركية متبادلة قد يؤدي إلى خفض النمو العالمي بواقع 0.5% بحلول عام 2020.
  • أظهرت بيانات تباطؤ نمو قطاع الصناعة الصيني في شهر يوليو/تموز، كما تراجع أحد مؤشرات ثقة المستهلك الأمريكي نتيجة مخاوف تتعلق بالرسوم الجمركية.
  • توقع بنك "مورغان ستانلي" أن يؤدي تصعيد الصراع التجاري إلى حدوث تراجع للنمو العالمي.
  • قد يدفع هذا السيناريو الولايات المتحدة إلى فرض رسوم بواقع 25% على جميع السلع من الصين والاتحاد الأوروبي، الذين سيردون بإجراءات مماثلة.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من اقتصاد

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)

صندوق النقد الدولي يراجع برنامج إصلاحات مصر تمهيدا لقرض جديد

البنك المركزي المصري (موافع التواصل)

وزير تركي يعلن إطلاق قمرين صناعيين خلال أشهر

وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره اسماعيل أوغلو (الأناضول)
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)