رويترز: لبنان ينتظر حبل النجاة من أصدقائه في الخليج

أقر لبنان الذي يرزح تحت دين ثقيل موازنة تعتبر "خطوة أولى" صوب إصلاح ماليته العامة؛ لكن ما زال أمامه جهد كبير لإبعاد البلاد عن السقوط في براثن الأزمة.

التحليل

يترقب المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت دول الخليج العربية ستلقي بحبل نجاة قد يتيح للبنان فرصة لالتقاط الأنفاس.

لبنان يعاني من واحد من أسوأ الديون العامة في العالم بعد سنوات منيت فيها موازنته بعجز كبير لأسباب ترجع إلى الإهدار والفساد وسياسة التوازنات الطائفية.

تحاول الحكومة الآن وضع المالية العامة على أرض أصلب أكثر قدرة على الاستمرار بموازنة ترمي لخفض العجز وبخطة لإصلاح قطاع الكهرباء الذي تديره الدولة، ويستنزف المال في الوقت الذي يعاني فيه اللبنانيون من انقطاعات يومية في الكهرباء.

بعد سنوات من التدهور تزايد حافز الإصلاح بسبب ركود اقتصادي، وتوقف فعلي في تدفق الدولارات على البنوك اللبنانية من الخارج.

لبنان يعتمد على تحويلات اللبنانيين في الخارج في تمويل العجز في حساب المعاملات الجارية وميزانية الدولة.

الحكومة تأمل أن تسهم موازنة الدولة التي أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي في دعم الثقة من خلال خفض العجز.

رحبت مجموعة دعم دولية للبنان تضم الدول المانحة بالموازنة، ووصفتها بأنها "خطوة أولى ثمة حاجة ملحة لها"، وحثت على مزيد من الإصلاحات.

غير أن كثيرين يتشككون في قدرة الحكومة على الوفاء بأهدافها.

يقول صندوق النقد الدولي إن من المرجح أن يتجاوز العجز في العام الحالي بكثير المستوى المستهدف البالغ 7.6 % من الناتج القومي، كما أن المانحين ما زالوا ينتظرون لمعرفة البنود المهمة التي سيجري تنفيذها في خطة الكهرباء.

تشهد الاحتياطيات الخارجية انخفاضا رغم أنها تظل كبيرة بالنسبة إلى حجم الاقتصاد. ودفع ذلك البنوك إلى بدء مسعى جديد لجذب الدولارات بعرض فائدة تبلغ 14 % سنويا للمودعين المستعدين لربط ودائعهم لمدة ثلاث سنوات.

هذه الودائع أموال تودعها البنوك بدورها لدى مصرف لبنان المركزي مقابل عوائد أعلى.

تنعكس المخاطر اللبنانية على كلفة إعادة التأمين على الدين التي ارتفعت مرة أخرى إلى أعلى مستوياتها لأي حكومة في العام بعد أن تراجعت لفترة قصيرة في أعقاب موافقة مجلس النواب على الموازنة يوم الجمعة الأمر الذي يشير إلى ارتفاع مخاطر العجز عن السداد.

ياكوف أرنوبولين مدير المحافظ الأول لدى شركة بيمكو، إحدى أكبر الشركات العالمية في إدارة الأصول: نعتقد أن من المستبعد أن يتبدد فتور المستثمرين تجاه لبنان قريبا.

أرنوبولين: رغم أن إقرار الميزانية الذي حدث بعد تأجيل كبير هو خطوة في الاتجاه الصحيح فما زال يتعين بذل الكثير قبل أن تصبح البلاد في مسار مستدام. فقد أفزع هروب الودائع المستثمرين الأجانب.

شهدت الودائع المصرفية، التي ظلت تنمو على أساس سنوي منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، تراجعا بنسبة 1.7 % تقريبا في الأشهر الخمسة الأولى من 2019.

يقول الاقتصاديون إن مثل هذه التدفقات إلى الخارج تحدث في العادة في أوقات الصدمات الكبرى مثل واقعة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005.

"خطوات صغيرة في أزمة كبيرة"

تضمنت الموازنة بعض التدابير الصعبة على الصعيد السياسي مثل تجميد التعيينات في الدولة لمدة ثلاث سنوات.

كان النسف مصير أفكار أكثر صعوبة مثل خفض أجور العاملين بالقطاع العام، ويقول معارضون إن الحكومة تحاشت أيضا المشكلة الرئيسية المتمثلة في الفساد.

من التدابير الرئيسية التي جرت الموافقة عليها لخفض العجز زيادة الضريبة على الفوائد المدفوعة على الودائع المصرفية والسندات الحكومية، ورسم استيراد جديد وخطة لخفض خدمة الدين رغم أنه لم يتضح كيف سيتحقق ذلك.

سامي الجميل رئيس حزب الكتائب المسيحي: هي خطوات صغيرة في أزمة كبيرة. فنحن في وضع في غاية الصعوبة يحتاج لخطوات جذرية، وإجراءات جذرية. ولم يتخذ أي منها.

غسان حاصباني نائب رئيس الوزراء: الموازنة خطوة جيدة لكنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب.

حاصباني: أتوقع أن يتزايد الإحساس بإلحاح الوضع في الشهور القليلة المقبلة وأن يفضي إلى سلسلة من الأنشطة الإصلاحية الكبرى. وسيظهر أثر هذه الإصلاحات في موازنة 2020.

يأمل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن تفتح هذه الإصلاحات الباب أمام تدفق حوالي 11 مليار دولار جرى التعهد بها في مؤتمر استضافته باريس العام الماضي من أجل تمويل الاستثمار.

دبلوماسي غربي: نحن نعتقد أن هذه الموازنة بداية معقولة. وسيظهر العجز انكماشا. وهم بحاجة لمواصلة تنفيذ الإصلاحات وكذلك موازنة 2020.

بعثة من صندوق النقد الدولي: هذه لحظة مهمة للبنان والموازنة وخطة إصلاح قطاع الكهرباء خطوات أولى تلقى الترحيب على طريق طويل.

أشارت البعثة إلى أن تدفق الودائع توقف فعليا، وأن احتياطيات البنك المركزي الخارجية انخفضت حوالي ستة مليارات دولار منذ أوائل 2018 رغم استمرار عمليات البنك لدعمها.

"داعمون بموارد كبيرة"

يأمل المستثمرون الآن أن تعرض دول الخليج العربية وعلى رأسها السعودية دعما ماليا بعد أن التقى وفد من رؤساء وزراء سابقين للبنان مع الملك سلمان.

قال أحد رؤساء الوزراء السابقين وهو نجيب ميقاتي إن الرياض ستمد يد الدعم.

السفير السعودي لدى لبنان: الزيارة أذنت بمستقبل مبشر للعلاقات التي توترت مع تنامي نفوذ جماعة حزب الله الشيعية التي تدعمها إيران.

لم توضح السعودية حتى الآن ما تنوي عمله.

أما قطر فقد أشارت إلى استعدادها لتقديم المساعدة وقالت الشهر الماضي إنها اشترت سندات لبنانية في إطار خطة لاستثمار 500 مليون دولار في دعم لبنان.

فاروق سوسة الخبير في اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى غولدمان ساكس: الوضع المتدهور للسيولة في النقد الأجنبي بلبنان هو "الشدة الحقيقية في الأجل القريب".

سوسة: التحدي الحقيقي هو تنشيط تدفقات رأس المال سواء من المودعين أو من المستثمرين.

سوسة: الدعم الخليجي سيعزز ثقة المستثمرين بإرسال إشارة قوية أن لبنان يمكنه الاعتماد على داعمين لديهم موارد كبيرة.

سارة جروت خبيرة استراتيجيات الأسواق الناشئة لدى بنك غولدمان ساكس: البنك ما زال يميل للتشاؤم فيما يتعلق بلبنان.

"علامات الخطر"