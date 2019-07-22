واشنطن بوست: بهذه الخطوات استطاعت قطر كسر شوكة الحصار

قالت صحيفة واشنطن بوست، الأحد، إن دولة قطر اتخذت عدة خطوات استطاعت من خلالها أن تهزم الحصار الذي فرضته عليها دول خليجية عدة، على رأسها السعودية والإمارات.

الاكتفاء الذاتي

اختارت الصحيفة الأمريكية مشروعًا لإنتاج الحليب، نموذجا للاكتفاء الذاتي الذي حققته قطر، مشيرة إلى تعامل حكيم وهادئ مع الحصار الذي وصفته بالجائر.

واشنطن بوست سلطت الضوء على أحد المشاريع في شمال الدوحة، وهي شركة "بلدنا" التي صنفتها كمثال واقعي لهزيمة الحصار.

مزرعة بلدنا تضم قرابة 20 ألف بقرة توفر ما يكفي من الحليب للسوق المحلي، كما أنها تقوم بتصدير كميات محدودة إلى عمان واليمن وأفغانستان.

كيف حصل ذلك؟

قطر تمكنت من الحصول على آلات الحلب بسرعة عن طريق طلب الشراء السريع.

نقلت الأبقار جوًا من أوربا، وزودت مزرعة "بلدنا" بفريق بيطري مؤلف من 17 شخصًا، ومستشفى.

تم استيراد المزيد من الأبقار من الولايات المتحدة وكندا، ما جعلها تنتج ما بين 30 إلى 50 بقرة يوميًا.

الصحيفة نقلت عن الرئيس التنفيذي للشركة كامل عبدالله قوله، إن أساس العمل كان التفكير في تجاوز الحصار، ولذلك تم بناء العلامة التجارية الوطنية بسرعة.

الشركة جذبت عددًا من القطريين للعمل في أقسامها، وحرصت على تطوير آليات عملها بشكل مستمر.

المؤسسة خلقت 1800 فرصة عمل، وجذبت العمال من مختلف أنحاء العالم.

نمو الناتج المحلي

صندوق النقد الدولي: تمكنت قطر من مواجهة انخفاض أسعار النفط في الفترة من 2014 إلى 2016، والحصار الذي فُرض عليها بقيادة السعودية في يونيو/حزيران 2017.

الصندوق توقع أن ينمو الناتج المحلي بنسبة 2.6% في العام الحالي مقارنة مع 2.2% في العام الماضي.

قطر واجهت على نحو متزايد ضغوطًا إقليمية بسبب سياساتها ذات العقلية المستقلة، والنفوذ المتزايد والانتشار الواسع لشبكة قنوات الجزيرة عبر العالم.

الاقتصاد يزداد قوة

وفق واشنطن بوست، تكيّفت قطر مع الحصار الذي فرضته عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ أكثر من عامين.

أصبحت قطر واحدة من أكبر البلدان المصدرة للغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل حوالي 85% من إجمالي صادراتها.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (رويترز)

تغير الموقف الأمريكي

تغيرت نظرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للحصار ضد قطر، بفضل التحرك الدبلوماسي القطري الذي فنّد المزاعم.

تجلى ذلك بشكل واضح، في لقاء الرئيس الأمريكي مع أمير البلاد، تميم بن حمد آل ثاني.

عثرات تحاول قطر تجاوزها

الصحيفة لم تنكر وجود عوائق ومصاعب تحاول دولة قطر تجاوزها، ومن ضمنها الرحلات الجوية التجارية التي باتت تستغرق وقتًا أطول.

إغلاق المجال الجوي السعودي أزعج العمال والطلاب الأجانب.

مع ذلك ارتفعت نسبة التسجيل في جامعات مقرها الدوحة، مثل جامعة كارنيغي ميلون وجامعة جورج تاون وكلية الطب بجامعة كورنيل وغيرها.

أبرمت قطر اتفاقيات تجارية مع دول عدة، أبرزها الهند وعمان، إضافة إلى تركيا التي تعاونت بشكل ملحوظ مع البنك المركزي القطري ما ساعد في استقرار الليرة التركية.

من ضمن المصاعب التي ذكرتها "واشنطن بوست"، تحضيرات قطر لكأس العالم التي ستقام فيها عام 2022.

قطر استعانت باستيراد مواد البناء من عمان بدلًا من السعودية والإمارات التي كانت تعتمد عليها في بعض اللوازم الأساسية.

أكد ذلك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، الذي قال إن تحضيرات قطر لمونديال 2022 تسير على ما يرام ولم تتأثر بالحصار.

"استاد الجنوب" أحد الملاعب الرئيسية المستضيفة لكأس العالم في قطر 2022

مونديال 2022