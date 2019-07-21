بدء صرف مساعدات قطرية لصالح 60 ألف عائلة في غزة

بدأت اليوم الأحد إجراءات صرف مساعدات مالية مقدمة من دولة قطر لعائلات في قطاع غزة ضمن تفاهمات لتعزيز التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

التفاصيل

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بدء صرف مساعدات نقدية لصالح 60 ألف عائلة في قطاع غزة بواقع 100 دولار أمريكي لكل عائلة.

قالت اللجنة القطرية في بيان إن "عملية التوزيع تستمر لعدة أيام وفقا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين على مكاتب البريد العاملة في قطاع غزة".

اصطف المئات أمام مكاتب البريد المحلية في غزة لاستلام المبالغ المالية، التي يتم صرفها بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية التي تديرها حركة حماس في القطاع.

تشكل هذه المساعدات جزءا من دفعة مالية قطرية تبلغ 30 مليون دولار شهريا.

هذه هي المرة السادسة التي تصرف فيها قطر منحة مالية بمبلغ 100 دولار لآلاف العائلات في قطاع غزة، الذي يعاني معدلات قياسية من الفقر والبطالة بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ 12 عاما.

تأتي هذه الخطوة ضمن تفاهمات ترعاها مصر والأمم المتحدة، إضافة إلى قطر، لتعزيز تفاهمات التهدئة على خلفية مسيرات العودة المستمرة منذ مارس/آذار 2018، واستشهد فيها أكثر من 300 فلسطيني في مواجهات أسبوعية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تطالب المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، واستدعت تدخلات متكررة من الوسطاء لإنهاء جولات من التوتر العسكري بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

شكرا قطر