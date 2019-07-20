في ظل تباطؤ النمو.. متاجر دبي خالية من روداها

قالت تقرير لوكالة رويترز إن اقتصاد التجزئة في دبي يعاني جراء انخفاض أسعار النفط والعقارات، وفرض ضريبة بنسبة 5% العام الماضي، ونمو اقتصادي بنسبة 1.94% في 2018 هي الأدنى منذ 2009.

ما القصة؟

مركز التسوق الأفخم الذي يباهي بأغلى المتاجر في العالم والذي يقع وسط المدينة، التي تعد أكبر مركز مالي بالشرق الأوسط، كان شبه خال في ذروة ساعة التسوق مساء يوم الأحد وهو ما لم يعد مشهدا غير عادي.

في مراكز التسوق الضخمة التي تحظى بالإقبال يوجد المزيد من المتاجر الخالية، وترتفع معدلات تغير المستأجرين، أما لافتات التخفيضات فتراها في كل مكان.

آلان بيجاني الرئيس التنفيذي لماجد الفطيم التي تدير ستة مراكز تسوق في دبي: "المستهلكون يحسبون التكلفة أكثر من ذي قبل".

ضرائب

تسبب تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% العام الماضي، وضعف ثقة المستهلكين في اقتصاد حقق نموا بنسبة 1.94% في 2018، وهي أدنى وتيرة منذ 2009، في إلحاق الضرر بتجار التجزئة.

قال باترك شلهوب الرئيس التنفيذي لمجموعة شلهوب في دبي، التي لديها مشاريع مشتركة مع علامات فاخرة، إن الشركة أغلقت متاجر أكثر بنسبة 30% عما فتحته في 2018 في الإمارات.

أضاف شلهوب "الدخل المتاح للإنفاق لدى الناس أقل."

في يونيو/ حزيران، خفض تجار الجملة والتجزئة الأسعار للشهر الرابع عشر على التوالي، وفقا لمؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لرصد اقتصاد دبي.

تباطأت على وجه الخصوص مبيعات السيارات والحلي الذهبية والإلكترونيات.

الأدنى خلال 10 سنوات

قطاع تجارة الجملة والتجزئة هو أكبر مساهم منفرد في اقتصاد دبي.

ساهم القطاع بنسبة 26.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 لكن تلك المساهمة هي الأدنى منذ الأزمة المالية للعام 2009، وفقا لما تكشفه أرقام مركز دبي للإحصاء.

تقول دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن هناك العديد من المبادرات الحكومية لتحفيز النمو بما في ذلك تخفيف القيود على التأشيرات وتسريع الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.

وتقول الدائرة إنها تتوقع نمو القطاع 1.9% بالأسعار الحقيقية هذا العام و4.5% و2.4 % في 2020 و2021 على الترتيب.

مخاوف