أمريكا تطلق سراح مصرفي تركي بعد عامين من احتجازه

في إجراء مفاجئ، وغير متوقع أطلقت السلطات الأمريكية في ولاية بنسلفانيا سراح نائب رئيس بنك خلق التركي محمد هاكان أتيلا.

ما القصة؟

في تطور مفاجئ أخلت السلطات الأمريكية في ولاية بنسلفانيا سبيل نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق" التركي محمد هاكان أتيلا.

محمد هاكان متهم من قبل واشنطن بخرق العقوبات على إيران.

مسؤولون في سجن (FCI Schuylkill) قالوا إنّ إخلاء سبيل أتيلا تم في وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضي.

وكالة الأناضول: أتيلا تم تسليمه لمكتب الهجرة بالولاية من أجل إرساله إلى تركيا.

الوكالة نقلت عن مصادر أن الادعاء العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك سحب طلب الاستئناف المتضمن تشديد العقوبة على المصرفي التركي.

توتر أمريكي تركي

تشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا متزايدا على خلفية عدة قضايا كان آخرها حصول تركيا على أنظمة صواريخ إس 400 الروسية.

أمريكا هددت بفرض عقوبات على تركيا بدأت بوقف إشراكها في برنامج تصنيع المقاتلة الأمريكية إف 35 ومنع حصولها عليها.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يسار) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب

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