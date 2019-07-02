تكلفة "بريكست" دون اتفاق قد تصل إلى 113 مليار دولار

حذر وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، الثلاثاء، من أن تكلفة خروج بلاده من الاتحاد الأوربي دون اتفاق، قد تصل إلى 90 مليار جنيه إسترليني(113.39 مليار دولار)

التفاصيل:

هاموند أضاف في كلمة أمام البرلمان البريطاني حول عملية الخروج (بريكست) بأن مغادرة الاتحاد دون إبرام أي اتفاق سيكون خطأ.

هاموند نبه إلى أن التعاطي مع تداعيات الخروج من دون اتفاق يتطلب أموالا طائلة، وبالتالي عدم توفر أموال كافية لخفض الضرائب أو زيادة النفقات.

لفت الوزير إلى أن الدراسات التي قامت بها الحكومة تظهر أن مغادرة الاتحاد دون اتفاق سيكلف الخزانة نحو 90 مليار جنيه استرليني.

المتنافسان على زعامة حزب المحافظين الحاكم، وزير الخارجية الحالي جيرمي هانت، والسابق بوريس جونسون، أكدا أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوربي بصورة قطعية في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد ينظم عملية الخروج.

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