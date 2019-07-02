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اقتصاد

تكلفة "بريكست" دون اتفاق قد تصل إلى 113 مليار دولار

فيليب هاموند وزير المالية البريطاني
فيليب هاموند وزير المالية البريطاني
2/7/2019

حذر وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، الثلاثاء، من أن تكلفة خروج بلاده من الاتحاد الأوربي دون اتفاق، قد تصل إلى 90 مليار جنيه إسترليني(113.39 مليار دولار)

التفاصيل:
  • هاموند أضاف في كلمة أمام البرلمان البريطاني حول عملية الخروج (بريكست) بأن مغادرة الاتحاد دون إبرام أي اتفاق سيكون خطأ.
  • هاموند نبه إلى أن التعاطي مع تداعيات الخروج من دون اتفاق يتطلب أموالا طائلة، وبالتالي عدم توفر أموال كافية لخفض الضرائب أو زيادة النفقات.
  • لفت الوزير إلى أن الدراسات التي قامت بها الحكومة تظهر أن مغادرة الاتحاد دون اتفاق سيكلف الخزانة نحو 90 مليار جنيه استرليني.
  • المتنافسان على زعامة حزب المحافظين الحاكم، وزير الخارجية الحالي جيرمي هانت، والسابق بوريس جونسون، أكدا أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوربي بصورة قطعية في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد ينظم عملية الخروج.
خلفيات:
  • رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعلنت في يونيو/حزيران الماضي استقالتها من رئاسة حزب المحافظين تلبية لمطالب من داخل الحزب ولتمهد الطريق أمام تولي زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
  • فشلت ماي في إقناع النواب بتأييد الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوربي بشأن بريكست، ورفض النواب ثلاث مرات الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل، ما أدى إلى تأجيل موعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوربي من 29 مارس/آذار إلى 12 أبريل/ نيسان ومن ثم إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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