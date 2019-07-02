أوبك وحلفاؤها يوقعون "ميثاق تعاون دائم"

وقع ممثلو الدول المصدرة للنفط (أوبك) الثلاثاء "ميثاق" تعاون جديداً مع كبار المنتجين الآخرين وبينهم روسيا يهدف إلى إقامة "تعاون دائم" لا بد منه في مواجهة طفرة العرض الأمريكي للخام.

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الاتفاقية الجديدة بين أوبك وشركائها فيما يُعرف باسم "أوبك بلس" دليلاً على الجهود التي تبذلها المنظمة للحفاظ على مكانتها في السوق التي تشهد تحولات بسبب زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي.

وقع "الميثاق" خلال حفل قصير في مستهل اجتماع في مقر أوبك في فيينا بحضور ممثلي الدول الأربع عشرة الأعضاء في أوبك والدول العشر التي تحالفت معها منذ 2016 من أجل تنسيق مستوى الإنتاج والتأثير على أسعار النفط.

تمت الموافقة بالإجماع برفع الأيدي على الوثيقة.

من المتوقع أن يوافق اجتماع "أوبك بلس" الثلاثاء كذلك على الحد من سقف الإنتاج لدى الدول الأربع والعشرين ومن بينها كذلك كازاخستان وماليزيا والمكسيك.

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