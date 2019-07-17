صندوق النقد يحث المغرب على تعويم الدرهم

كرر صندوق النقد الدولي دعوته للمغرب للمضي قدما نحو "زيادة مرونة" سعر الصرف بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية، على حد وصف الصندوق.

التفاصيل:

الصندوق قال في تقرير عن التطورات الاقتصادية والمالية في البلد إنه كانت المرحلة الأولى من الانتقال إلى مزيد من المرونة في سعر الصرف ناجحة.

الصندوق: الظروف الحالية لا تزال مواتية لمواصلة هذا الإصلاح لأغراض وقائية، لأنها ستساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية المحتملة والحفاظ على قدرته التنافسية الخارجية.

الصندوق: يتعين على المغرب مواصلة التوحيد المالي للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع حماية الاستثمارات ذات الأولوية والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط.

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