البنك الدولي: تعويم العملة فشل في إنعاش الصادرات المصرية

الاتصال الفعلي بين مصر والأسواق التصديرية ضعيف وهو ما يعود إلى ضعف البنية التحتية المحلية للنقل. غالبية السلع المصدرة يجري نقلها محليا عبر الطرق البرية، وهو أمر غير فعال مقارنة بالسكك الحديدية.
في أحدث مؤشر للأداء اللوجستي، كان أداء مصر أقل مما ينبغي في الجمارك والرصد والتعقب، وهو ما يرفع التكلفة، كما يزيد من عدم الثقة في سلاسل التوريد للاستيراد والتصدير.
مركز متأخر
يضع مؤشر التجارة عبر الحدود مصر في المركز 171 من بين 189 بلداً عام 2018، بانخفاض كبير عن باقي بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل.
ذكر التقرير أن السكك الحديدية المصرية لا تُستخدم إلا في نقل الركاب في الأساس، ولا تسهم إلا بقدر ضئيل في نقل الواردات أو الصادرات، في حين أن فرصة استغلال نهر النيل في النقل غير مستغلة إلى حد كبير. وإذا تم تعزيزها ودعمها بالخدمات اللوجستية، ستتمكن قنوات الربط هذه من نقل البضائع بصورة أكثر كفاءة وخفض الفاقد، مما يعزز التجارة.
ما الذي يجب فعله؟
اقترح التقرير أن تبدأ مصر بفتح أسواق تصديرية جديدة والاستفادة من قطاعات تصديرية مع التركيز بشكل خاص على المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى والمنتجات التكنولوجية، لافتا إلى أن الحوافز التي تقدمها الحكومة من شأنها تشجيع المنتجين للمشاركة في ذلك.
أوصى البنك الدولي مصر بالبدء في الاستثمار في تطوير البحث العلمي والتكنولوجيا للمنافسة بشكل أفضل مع الدول الأخرى.