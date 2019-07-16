شركة أبحاث: الصراع في الخليج سيدفع أسعار النفط للتقلب

قالت رابيدان الأمريكية للاستشارات إن أسعار النفط ستقفز في البداية بين 15 و20 دولارا للبرميل إذا أغلقت إيران مضيق هرمز، لكنها ستتراجع على الفور حالما تتدخل القوات الأمريكية.

قدمت رابيدان إنرجي جروب تحليلها لتصورات محتملة تنطوي على توقف تدفق النفط بعد صراع.

أبرز ملامح التحليل

رد فعل سعر النفط سيكون على شكل حرف (M) باللغة الإنجليزية، ما يشير إلى عمليات بيع أولية قد تكون متسرعة ستسبق طفرة ثانية إلى مستويات أعلى.

حدوث اضطراب في المضيق سيستمر على الأرجح لفترة أطول مما تعتقد السوق.

تملك إيران الوسائل لشن هجمات متقطعة لكن مستمرة على الملاحة في الخليج بما قد يعرقل نقل النفط "لعدة أسابيع إن لم يكن أكثر".

توقف تدفقات النفط لسبعة أيام في الخليج قد يدفع أسعار برنت للارتفاع إلى ما بين 80 و90 دولارا للبرميل، و"إلى رقم من ثلاث خانات" إذا استمرت المواجهة لشهر أو أكثر.

فور انتهاء الصراع، فإن الأسعار ستنزل بوتيرة متواضعة لا تقل عن خمسة دولارات بفعل المخاوف من حدوث اضطراب آخر.

حدوث صراع عنيف ربما يحمل طهران وواشنطن على التفاوض، وفي تلك الحالة قد تتراجع الأسعار لما دون مستويات ما قبل الاضطرابات بسبب احتمال عودة ملايين البراميل من النفط الإيراني الخاضعة للعقوبات إلى السوق.

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