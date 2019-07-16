ترمب: الضغوط الأمريكية أدت إلى تباطؤ نمو الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين يقدم الدليل على أن للرسوم الجمركية الأمريكية "أثرا كبيرا".
مضلل
- الصين رفضت تلميح ترمب إلى أن بيجين تحتاج إلى إبرام اتفاق تجارة مع واشنطن بسبب تباطؤ اقتصادها، قائلة إن هذا "مضلل تماما" وإن كلا البلدين يرغب في التوصل إلى اتفاق.
- ترامب غرد أمس الإثنين بأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين يقدم الدليل على أن للرسوم الجمركية الأمريكية "أثرا كبيرا" وحذر من أن واشنطن قد تكثف الضغط أكثر.
تباطؤ
- أظهرت بيانات رسمية أمس الإثنين أن النمو الاقتصادي الصيني تباطأ إلى 6.2% في الربع الثاني من العام وهي أضعف وتيرة نمو على أساس سنوي منذ ما لا يقل عن 27 عاما، في ظل ضغط تجاري من الولايات المتحدة.
- في النصف الأول من السنة، نما الاقتصاد 6.3% مقارنة مع مستواه قبل عام.
أبرز تصريحات قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية:
- وتيرة النمو الصيني في النصف الأول من العام "ليست أداء سيئا" بالنظر إلى الضبابية الاقتصادية عالميا وتباطؤ النمو العالمي.
- وتيرة النمو تتماشى مع التوقعات الخارجية.
- استقرار النمو في الصين أمر جيد للعالم ولاقتصاد الولايات المتحدة.
- بالنسبة لما زعمته الولايات المتحدة من "أنه بسبب تباطؤ اقتصاد الصين فإن الصين تأمل بشكل عاجل في التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي، فهذا أمر مضلل تماما".
- الصين والولايات المتحدة ترغبان في التوصل إلى اتفاق تجارة وليس الصين وحدها.
- كثيرون في الولايات المتحدة يعارضون بقوة الرسوم الجمركية والحرب التجارية.
- أدعو مجددا الجانب الأمريكي للعمل بجد مع الصين، وأن يلتقي الاثنان في منتصف الطريق، على أساس من الاحترام المتبادل والندية، وأن يسعيان إلى التوصل لاتفاق مفيد وفي صالح الطرفين. يتماشى هذا مع مصالح البلدين وهو ما يتوقعه المجتمع الدولي.