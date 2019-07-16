البرازيل تنفي فرض قيود على هواوي التي تغازل إيطاليا

أعلن نائب الرئيس البرازيلي أن بلاده لن تفرض قيودا على مجموعة هواوي الصينية في البرازيل، حيث العمل جار على خطط لإطلاق شبكة الجيل الخامس، في تحد لضغوط أميركية لحظر هذه الشركة.

نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو الذي يعد صوتا معتدلا في حكومة الرئيس جاير بولسونارو، صرح للصحفيين أن علاقات البرازيل مع الصين، أكبر شركائها التجاريين، لن يتم "تجاهلها".

موراو: ليس هناك أي فيتو على هواوي في البرازيل، هواوي موجودة هنا منذ 10 سنوات.

كان الرئيس بولوسونارو هاجم الصين خلال الحملة الانتخابية العام الماضي، لكنه غير نبرته منذ تولي مهامه في يناير/كانون الثاني.

سعت البرازيل إلى النأي بنفسها عن النزاع التجاري الصيني الأمريكي في مسعى للبقاء على نفس المسافة من البلدين.

موراو: نشهد فترة من عدم الاستقرار والتنافس بين دول، عودة إلى نوع من الحمائية.

موراو: يتعين على البرازيل اتخاذ موقف "مرن وبراغماتي" على حد سواء.

مغازلة إيطاليا

أعلنت هواوي أمس الإثنين أنها مستعدة لاستثمار 3.1 مليارات دولار حتى العام 2021 في إيطاليا وخلق ألف وظيفة.

يأتي هذا الاعلان بالتزامن مع استهداف إدارة ترامب للشركة التي تتهمها بالتعاون مع السلطات الصينية، ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن هواوي بصدد إلغاء مئات الوظائف في الولايات المتحدة من أصل 850 يعملون معها.

المدير العام لهواوي فرع إيطاليا توماس مياو: خلال السنوات المقبلة سنستثمر في إيطاليا 1.9 مليار دولار للحصول على معدات، و1.2 مليار دولار في عمليات وتسويق، و52 مليون دولار في الأبحاث والتطوير.

مياو: هذه الاستثمارات ستؤدي إلى إنشاء ثلاثة آلاف فرصة عمل، ألف منها مباشرة وألفين بشكل غير مباشر من الباطن.

مياو: التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا تؤثر في الوقت الحاضر على نشاط هواوي في إيطاليا.

مياو: حتى الآن نقوم بعملنا ونتحاور مع شركائنا على غرار ما كنا نقوم به حتى الآن.

مياو: واثق بالمستقبل أولا لأن الحكومة الإيطالية لديها سياسة منفتحة وشفافة لن تتأثر بالمشاكل بين الولايات المتحدة والصين، وثانيا لأن مجتمعنا لاعب مهم جدا.

مياو: لدينا خطة "أ" وخطة "ب"، وفي حال كان لنا وصول أو لا إلى المزودين في الولايات المتحدة، سنضمن تزويد شركائنا بشكل متواصل.

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