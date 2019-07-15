تباطؤ النمو في الصين في الربع الثاني لأقل مستوى في 27 عاما

تباطأ معدل النمو الاقتصادي في الصين إلى 6.2 بالمئة في الربع الثاني من العام وهي أبطا وتيرة في 27 عاما مع تراجع الطلب في الداخل والخارج في مواجهة الضغوط التجارية الأمريكية.

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