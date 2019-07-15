تباطؤ النمو في الصين في الربع الثاني لأقل مستوى في 27 عاما

تباطأ معدل النمو الاقتصادي في الصين إلى 6.2 بالمئة في الربع الثاني من العام وهي أبطا وتيرة في 27 عاما مع تراجع الطلب في الداخل والخارج في مواجهة الضغوط التجارية الأمريكية.
التفاصيل
- على الرغم من تحسن مؤشرات إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في يونيو/ حزيران، إلا أن محللين حذروا من أن المكاسب قد لا تكون مستدامة وتوقعوا أن تتبنى بيجين مزيدا من إجراءات الدعم في الأشهر المقبلة.
- تشير بيانات النمو الصادرة اليوم إلى فقد قوة الدفع بعد تحقيق 6.4 بالمئة في الربع الأول وسط توقعات بحاجة الصين لبذل جهد أكبر لدعم الاستهلاك والاستثمار واستعادة الثقة في قطاع الأعمال.
- أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن الإنتاج الصناعي زاد 6.3 بالمئة مقارنة به قبل عام ارتفاعا من أقل مستوى في 17 شهرا في مايو/ أيار ومتجاوزا التوقعات لنمو 5.2 بالمئة.
- ارتفع الانتاج اليومي من الصلب والألومنيوم إلى مستويات قياسية.
- قفزت مبيعات التجزئة 9.8 بالمئة وهي أسرع زيادة منذ مارس/ آذار 2018 وجاءت على عكس التوقعات لتباطؤ طفيف إلى 8.3 بالمئة.
- تعززت المكاسب بارتفاع مبيعات السيارات 17.2 بالمئة.
- زادت استثمارات الأصول الثابتة في النصف الأول من العام 5.8 بالمئة مقارنة بها قبل سنة مقابل توقعات لتسجيل نمو عند 5.5 بالمئة في حين بلغ معدل النمو في أول خمسة أشهر 5.6 بالمئة.
- تسارعت الاستثمارات العقارية، وهي محرك رئيسي للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مرتفعة 10.1 بالمئة على أساس سنوي في يونيو/ حزيران، مقابل 9.5 بالمئة في مايو/ أيار لكن معدل النمو يظل أبطأ منه في أبريل/ نيسان، وفقا لحسابات رويترز.