‭ ‬هواوي تخطط لتسريح عدد كبير من موظفيها في أمريكا

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن هواوي تكنولوجيز تخطط لتسريح عدد كبير من موظفيها في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تتصدى فيه هواوي لإدراجها على قائمة سوداء في أمريكا.

التفاصيل:

من المتوقع أن تشمل عمليات التسريح وظائف في وحدة البحث والتطوير التابعة لشركة معدات الاتصالات الصينية في الولايات المتحدة فيوتشروي تكنولوجيز، التي توظف نحو 850 شخصا في معامل أبحاث في أرجاء الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة.

ذكر مصدر للصحيفة أن التسريحات قد تشمل المئات من العاملين بالشركة.

أضاف مصدر آخر أن الشركة منحت العاملين الصينيين في الولايات المتحدة خيارا للعودة إلى بلادهم ومواصلة العمل في الشركة.

أضافت وول ستريت جورنال أنه جرى إبلاغ عدد من الموظفين بتسريحهم بالفعل، بينما قد يتم الإعلان قريبا عن إلغاء المزيد من الوظائف.

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