‭ ‬هواوي تخطط لتسريح عدد كبير من موظفيها في أمريكا

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن هواوي تكنولوجيز تخطط لتسريح عدد كبير من موظفيها في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تتصدى فيه هواوي لإدراجها على قائمة سوداء في أمريكا.
التفاصيل:
- من المتوقع أن تشمل عمليات التسريح وظائف في وحدة البحث والتطوير التابعة لشركة معدات الاتصالات الصينية في الولايات المتحدة فيوتشروي تكنولوجيز، التي توظف نحو 850 شخصا في معامل أبحاث في أرجاء الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة.
- ذكر مصدر للصحيفة أن التسريحات قد تشمل المئات من العاملين بالشركة.
- أضاف مصدر آخر أن الشركة منحت العاملين الصينيين في الولايات المتحدة خيارا للعودة إلى بلادهم ومواصلة العمل في الشركة.
- أضافت وول ستريت جورنال أنه جرى إبلاغ عدد من الموظفين بتسريحهم بالفعل، بينما قد يتم الإعلان قريبا عن إلغاء المزيد من الوظائف.
خلفيات:
- إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حظرت في مايو/أيار على الشركات الأمريكية تزويد هواوي بمكونات مصنوعة في الولايات المتحدة لشبهة تجسس المجموعة الصينية لحساب الصين.
- إلتزاما بالحظر الأمريكي أعلنت شركات كبرى عدة وقف التعامل مع هواوي، وفي مقدمة هذه الشركات غوغل التي يُستخدم نظامها التشغيلي "أندرويد" في القسم الأكبر من الهواتف الذكية في العالم.
- قرار واشنطن بشأن هواوي يعد أحد الفصول الرئيسية في الحرب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة والصين حاليا والتي بدأها ترمب بفرض رسوم جمركية على الوارردات الصينية.
- في التاسع من شهر يونيو/ حزيران الماضي قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، قد يخفف من القيود الأمريكية على "هواوي" إذا تم تحقيق تقدم في المفاوضات التجارية مع الصين.