تركيا ستنقب عن الغاز حتى يوافق القبارصة اليونانيون على التعاون‭ ‬

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن تركيا ستواصل التنقيب عن الغاز في المياه قبالة ساحل قبرص إذا لم تقبل حكومة القبارصة اليونانيين مقترحا للتعاون تقدم به القبارصة الأتراك.

قال أوغلو، الأحد، إن المقترح الذي تقدم به زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أقينجي يتضمن أن يتعاون الجانبان في الجزيرة المقسمة في التنقيب عن الغاز واستخراجه، وهو ما قد يسهم في إحلال الاستقرار والسلام في شرق البحر المتوسط.

نجم النزاع عن مطالبات متعارضة في المياه الإقليمية بين تركيا وقبرص، منذ تقسيم الجزيرة قبل 45 عاما، ورفض أنقرة الاعتراف بالاتفاقيات التي توصلت إليها قبرص مع دول أخرى مطلة على البحر المتوسط حول مناطق اقتصادية بحرية.

في مقال نشرته صحيفة سايبراس بوست، قال أوغلو إن تركيا ستواصل عمليات التنقيب في مناطق حصلت على ترخيص للعمل بها من القبارصة الأتراك "بكل تصميم وبدون أي تغيير" وذلك حتى يوافق القبارصة اليونانيون على المقترحات التي قدمها أقينجي، أمس السبت، للتعاون بين الجانبين.

جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إثر دخول قوات تركية عقب انقلاب عسكري وجيز بإيعاز من اليونان.

سبق أن أخفقت مساع عديدة لإحلال السلام بينما أدى اكتشاف ثروات قبالة شواطئ الجزيرة إلى تعقيد مفاوضات السلام.

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