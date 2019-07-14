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اقتصاد

تركيا ستنقب عن الغاز حتى يوافق القبارصة اليونانيون على التعاون‭ ‬

سفينة ياووز التركية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط
سفينة ياووز التركية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط
14/7/2019

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن تركيا ستواصل التنقيب عن الغاز في المياه قبالة ساحل قبرص إذا لم تقبل حكومة القبارصة اليونانيين مقترحا للتعاون تقدم به القبارصة الأتراك.

  • قال أوغلو، الأحد، إن المقترح الذي تقدم به زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أقينجي يتضمن أن يتعاون الجانبان في الجزيرة المقسمة في التنقيب عن الغاز واستخراجه، وهو ما قد يسهم في إحلال الاستقرار والسلام في شرق البحر المتوسط.
  • نجم النزاع عن مطالبات متعارضة في المياه الإقليمية بين تركيا وقبرص، منذ تقسيم الجزيرة قبل 45 عاما، ورفض أنقرة الاعتراف بالاتفاقيات التي توصلت إليها قبرص مع دول أخرى مطلة على البحر المتوسط حول مناطق اقتصادية بحرية.
  • في مقال نشرته صحيفة سايبراس بوست، قال أوغلو إن تركيا ستواصل عمليات التنقيب في مناطق حصلت على ترخيص للعمل بها من القبارصة الأتراك "بكل تصميم وبدون أي تغيير" وذلك حتى يوافق القبارصة اليونانيون على المقترحات التي قدمها أقينجي، أمس السبت، للتعاون بين الجانبين.
  • جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إثر دخول قوات تركية عقب انقلاب عسكري وجيز بإيعاز من اليونان.
  • سبق أن أخفقت مساع عديدة لإحلال السلام بينما أدى اكتشاف ثروات قبالة شواطئ الجزيرة إلى تعقيد مفاوضات السلام.
خلفية
  • اقترح زعيم القبارصة الأتراك، مصطفى أكينجي، أمس على الحكومة القبرصية اليونانية المعترف بها دوليا أن يتعاون الطرفان للتنقيب عن الغاز في جزيرة قبرص.
  • جاء الاقتراح بعد تحذير الاتحاد الأوربي من أنه سيوقف تمويل تركيا على خلفية التنقيب "غير القانوني" الذي تجريه أنقرة بحثا عن الغاز والنفط في قبرص.
  • ينص الاقتراح على أن القبارصة الأتراك واليونانيين "شركاء متساوون على الجزيرة، ولديهم حقوق متساوية، وعليهم أن يتشاركوا المداخيل ويتعاونوا في مجال المحروقات ويستفيدوا من هذه الموارد في نفس الوقت".
  • في 20 من يونيو/حزيران الماضي قال المدير العام لشركة النفط التركية (تباو) إن ثاني سفينة تنقيب تركية ستعمل قبالة شبه جزيرة كارباس في شمال شرق قبرص بهدف التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.
  • سفينة "يافوز" هي الثانية بعد سفينة "الفاتح"، التي بدأت في 30 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعمال البحث والتنقيب الأولى في القطاع البحري "Alanya-1" بولاية أنطاليا، وتقوم حاليا بأعمال التنقيب الثانية في القطاع  . "Finike-1"
  • تركيا أكدت أنها لن تسمح لشركات الطاقة بالقيام بأنشطة التنقيب والإنتاج في المناطق التي تدخل في نطاق صلاحياتها البحرية.
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هدد سابقا باستخدام بلاده القوة، في حال التعرض للسفن التركية في البحر الأبيض المتوسط.
  • أردوغان، قال إن تركيا "ستحمي بكل ما تمتلك من قوة" سفنها الناشطة في أعمال تنقيب شرق البحر المتوسط.
  • أضاف: "إذا كان هناك من يرى حتى اليوم عمليات التنقيب عن الطاقة شرق المتوسط كمجرد شجار بسيط على الغاز والنفط، فإنه لا يفهم في هذه الشؤون على الإطلاق".
  • قال: "نحن نواصل وسنواصل عمليات التنقيب في المساحات المخصصة لنا داخل المناطق الاقتصادية الخالصة في مياه شرق المتوسط".
  • هدد بالقول: "ليعلم من يحاول القيام بأية حركة في شرق المتوسط تجاه سفننا، إننا موجودون هناك بقواتنا البحرية والجوية، ونعمل على حمايتها".
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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