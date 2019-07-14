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اقتصاد|السعودية

السعودية ترفع أسعار البنزين في السوق المحلي

شركة أرامكو: فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلاً من ربع سنوية
شركة أرامكو: فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلاً من ربع سنوية
14/7/2019

رفعت السعودية، اليوم الأحد، أسعار البنزين في السوق المحلية رسمياً، حسبما أعلنت شركة أرامكو الحكومية، ما أثار انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

التفاصيل
  • بحسب بيان أرامكو أصبح سعر البنزين 91 أوكتين 1.53 ريال ارتفاعا من 1.44 ريال، وبنزين 95 أوكتين 2.18 ريال ارتفاعا من 2.10 ريال.
  • أرامكو: الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
  • الشركة أرجعت زيادة أسعار البنزين إلى خطط تنفذها لإصلاح أسعار الطاقة المباعة في السوق المحلية.

غضب وانتقادات 
  • أثار القرار ردوداً غاضبة وأبدى مغردون سعوديون في موقع التواصل الاجتماعي رفضهم لقرار أرامكو، مشيرين إلى أن المستهلك هو الخاسر الوحيد من ذلك.
  • اتهم مواطنون سعوديون الحكومة بمحاربتهم، والسير في نهج خاطئ.
  • ووصف بعض الناشطين، التغييرات الأخيرة في السعودية بالكارثة الحقيقية، متعجبين من إنفاق المليارات على هيئة الترفيه وغيرها، مقابل رفع أسعار المحروقات بالرغم من كون المملكة دولة نفطية.
أكبر مصدر للنفط 
  • تعد السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، بمتوسط 10.4 ملايين برميل يومياً.
  • تمتلك السعودية عشرات الحقول النفطية "برية وبحرية وصحراوية" موزعه في عدة مدن.
  • الحقول الرئيسية الأكثر إنتاجاً حقل الأغوار في الإحساء الذي ينتج 60% من إجمالي الانتاج اليومي، للسعودية وحقول شيبه والسفانية وبقيق.

https://twitter.com/sultanalshiyba/status/1150176046492205056?ref_src=twsrc%5Etfw

خلفيات
  • بدأت السعودية منذ 2015 زيادة أسعار المحروقات، بالتزامن مع هبوط سعر برميل النفط من متوسط 112 دولارا في 2014.
  • ارتفع الدين العام السعودي بنهاية 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار)، تمثل 19.1 % من الناتج المحلي، مقابل 443 مليار ريال (118.13 مليار دولار) تشكل 17.2 % من ناتج 2017.
  • أصدرت السعودية سندات دولية لأول مرة في 2016، ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
     
المصدر : وكالات
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