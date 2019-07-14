السعودية ترفع أسعار البنزين في السوق المحلي

رفعت السعودية، اليوم الأحد، أسعار البنزين في السوق المحلية رسمياً، حسبما أعلنت شركة أرامكو الحكومية، ما أثار انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

التفاصيل

بحسب بيان أرامكو أصبح سعر البنزين 91 أوكتين 1.53 ريال ارتفاعا من 1.44 ريال، وبنزين 95 أوكتين 2.18 ريال ارتفاعا من 2.10 ريال.

أرامكو: الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

الشركة أرجعت زيادة أسعار البنزين إلى خطط تنفذها لإصلاح أسعار الطاقة المباعة في السوق المحلية.

الحمد لله على كل حال اصبحنا ننافس اخوتنا في مصر

كل يوم عندهم رفع أسعار في الغاز والمواصلات

والبنزين والكهرباء الخ مدري والراتب

مايزيد لا اعلم كيف للناس

ان يسددوا هذه

الفواتير ⁉️ — حصه العون ( بنت الوطن ) 🇸🇦 (@hesshalown) July 14, 2019

غضب وانتقادات

أثار القرار ردوداً غاضبة وأبدى مغردون سعوديون في موقع التواصل الاجتماعي رفضهم لقرار أرامكو، مشيرين إلى أن المستهلك هو الخاسر الوحيد من ذلك.

اتهم مواطنون سعوديون الحكومة بمحاربتهم، والسير في نهج خاطئ.

ووصف بعض الناشطين، التغييرات الأخيرة في السعودية بالكارثة الحقيقية، متعجبين من إنفاق المليارات على هيئة الترفيه وغيرها، مقابل رفع أسعار المحروقات بالرغم من كون المملكة دولة نفطية.

أكبر مصدر للنفط

تعد السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، بمتوسط 10.4 ملايين برميل يومياً.

تمتلك السعودية عشرات الحقول النفطية "برية وبحرية وصحراوية" موزعه في عدة مدن.

الحقول الرئيسية الأكثر إنتاجاً حقل الأغوار في الإحساء الذي ينتج 60% من إجمالي الانتاج اليومي، للسعودية وحقول شيبه والسفانية وبقيق.

وفي الليلة الظلماء يُفتقد البدر

الله يرحمك يابو متعب يا ملك الإنسانية.#البنزين #أرامكو_السعودية pic.twitter.com/BWBGCKSuVj — صلاح الصاعدي (@salah500007483) July 13, 2019

https://twitter.com/sultanalshiyba/status/1150176046492205056?ref_src=twsrc%5Etfw

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