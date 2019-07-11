البث الحي
اقتصاد

موانئ دبي العالمية تسعى لاقتراض 700 مليون دولار

11/7/2019

تخطط موانئ دبي العالمية لجمع ما لا يقل عن 700 مليون دولار، عبر إصدار سندات تقليدية وصكوك، الخميس، حسبما أظهرته وثائق صادرة عن عدة بنوك مشاركة في العملية.

موانئ دبي العالمية تقترض:
  • تنوي الشركة المملوكة بحصة أغلبية لحكومة دبي إصدار صكوك بالحجم القياسي لأجل عشر سنوات.
  •  عادة ما لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.
  •  يجري تسويق السندات الإسلامية بسعر استرشادي أولي عند نحو 230 نقطة أساس (2.3%) فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
  •  تقرر تعيين باركليز، وسيتين ودويتشه بنكن وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، واتش.إس.بي.سي، وستاندرد تشارترد، لترتيب الإصدار المُتوقع تسعيره في وقت لاحق اليوم.
  •  تعيد موانئ دبي العالمية، التي بلغت ديونها القائمة في نهاية العام الماضي 10.5 مليار دولار، فتح باب الاكتتاب في سندات تقليدية قائمة تستحق في 2048.
  • تظهر وثيقة أن إعادة فتح الإصدار من المتوقع أن تجمع 200 مليون دولار.
  • يدور العائد الاسترشادي الأولي لإعادة فتح السندات بين 5% و5.1%.
  •  كانت الشركة قالت في عرض توضيحي للمستثمرين هذا الأسبوع إن حصيلة الصكوك ستستخدم في الأغراض العامة للشركة.

يأتي إصدار السندات بعد أن أعلنت الشركة الأسبوع الماضي أنها تخطط لشراء توباز للطاقة والملاحة المتخصصة في الخدمات اللوجستية البحرية مقابل نحو مليار دولار.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من اقتصاد

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)

صندوق النقد الدولي يراجع برنامج إصلاحات مصر تمهيدا لقرض جديد

البنك المركزي المصري (موافع التواصل)

وزير تركي يعلن إطلاق قمرين صناعيين خلال أشهر

وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره اسماعيل أوغلو (الأناضول)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

فرنسا تهاجم وزيرة باكستانية شبهت هجوم ماكرون على المسلمين بـ"النازية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)