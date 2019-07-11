موانئ دبي العالمية تسعى لاقتراض 700 مليون دولار

تخطط موانئ دبي العالمية لجمع ما لا يقل عن 700 مليون دولار، عبر إصدار سندات تقليدية وصكوك، الخميس، حسبما أظهرته وثائق صادرة عن عدة بنوك مشاركة في العملية.

موانئ دبي العالمية تقترض:

تنوي الشركة المملوكة بحصة أغلبية لحكومة دبي إصدار صكوك بالحجم القياسي لأجل عشر سنوات.

عادة ما لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.

يجري تسويق السندات الإسلامية بسعر استرشادي أولي عند نحو 230 نقطة أساس (2.3%) فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

تقرر تعيين باركليز، وسيتين ودويتشه بنكن وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، واتش.إس.بي.سي، وستاندرد تشارترد، لترتيب الإصدار المُتوقع تسعيره في وقت لاحق اليوم.

تعيد موانئ دبي العالمية، التي بلغت ديونها القائمة في نهاية العام الماضي 10.5 مليار دولار، فتح باب الاكتتاب في سندات تقليدية قائمة تستحق في 2048.

تظهر وثيقة أن إعادة فتح الإصدار من المتوقع أن تجمع 200 مليون دولار.

يدور العائد الاسترشادي الأولي لإعادة فتح السندات بين 5% و5.1%.

كانت الشركة قالت في عرض توضيحي للمستثمرين هذا الأسبوع إن حصيلة الصكوك ستستخدم في الأغراض العامة للشركة.

يأتي إصدار السندات بعد أن أعلنت الشركة الأسبوع الماضي أنها تخطط لشراء توباز للطاقة والملاحة المتخصصة في الخدمات اللوجستية البحرية مقابل نحو مليار دولار.