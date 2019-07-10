واشنطن والدوحة تعلنان أبرز الاتفاقيات التجارية بينهما

أصدرت واشنطن والدوحة، بيانا مشتركا عقب اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في واشنطن، تضمن أبرز الاتفاقيات التجارية الموقعة بينهما.

أبرز الاتفاقيات التجارية بين واشنطن والدوحة:

أشاد البيان بـ "التقدم الكبير" الذي أحرزه البلدان عبر "تفعيل مجموعة من الفرص التجارية والدفاعية"، مشيرا إلى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، التي وصفها بـ "الشراكة الشاملة ذات المنفعة المتبادلة".

تضمنت تلك الاتفاقيات، شراء الخطوط الجوية القطرية 5 طائرات من طراز بوينغ 777، إضافة إلى التزام الخطوط القطرية بشراء طائرات "غلف ستريم".

وقعت شيفرون فيليبس للكيماويات وقطر للبترول اتفاقا لتطوير مصنع للبتروكيماويات بقيمة 8 مليارات دولار بمحاذاة الساحل الأمريكي المطل على خليج المكسيك.

حسب البيان، التزمت وزارة الدفاع القطرية بشراء منظومتي "Raytheoun NASAM" و"باتريوت".

تضمنت الاتفاقيات، اختيار الخطوط الجوية القطرية لمحركات وخدمات "GE Jet"، لتشغيل طائرات بوينغ "787" و"777″.

قال البيان المشترك، إن هذه الاتفاقيات، "ليست سوى أمثلة على عمق العلاقات التجارية والسياسية والأمنية بين قطر وأمريكا"، كما تعهد الجانبان بـ "مواصلة الشراكة الإيجابية" بينهما.

وبدأ الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر زيارة إلى واشنطن، الإثنين الماضي، التقى خلالها الرئيس ترمب، وعددا من كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونغرس، وشهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهُم تتعلق بالدفاع والطاقة والاستثمار والنقل الجوي.

وتأتي الزيارة في ظل ما تشهده المنطقة من توتر متصاعد بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة (ليس بينها قطر)، وإيران من جهة أخرى، منذ أن خفضت طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.