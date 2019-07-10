شركة بوينغ الأمريكية تتجه لخسارة عرش صناعة الطائرات

تتجه شركة بوينغ الأمريكية إلى خسارة لقب أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم، بعدما أعلنت، أمس الثلاثاء، انخفاض عدد الطائرات التي سلمتها في النصف الأول من العام بنسبة 37 في المئة.

خسارة عرش صناعة الطائرات:

انخفض عدد الطائرات التي سلمتها بوينغ إلى 239 طائرة بسبب وقف تشغيل طائرتها الأفضل مبيعا 737 ماكس المستمر منذ فترة طويلة في أعقاب حادثين داميين.

جاءت تسليمات طائرات بوينغ أقل من تلك التي سلمتها إيرباص، التي قالت إنها سلمت 389 طائرة في الفترة ذاتها، بزيادة 28%على أساس سنوي.

تشير الأرقام إلى أنه من المرجح أن يقل عدد الطائرات التي تسلمها بوينغ في العام بأكمله عن تلك التي تسلمها منافستها الأوربية للمرة الأولى في ثماني سنوات.

حوادث ماكس 737