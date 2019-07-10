تعرف على ترتيب الدول العربية الدائنة للولايات المتحدة

في عام 2019 وصل الدين العام للولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 22 تريليون دولار. فما هي أهم الدول التي تستثمر في الديون الأمريكية؟

أكبر الدول الدائنة لأمريكا

تعتبر أمريكا أكبر دولة مدينة في العالم، ويتيح الاقتراض للحكومة زيادة إنفاقها على مختلف البرامج المحلية، أو تعويض النقص في الإيرادات الضريبية.

إحدى الطرق الرئيسية التي تقترض بها الحكومة الأمريكية الأموال لسد العجز في الموازنة هي إصدار سندات الخزانة، والتي تمثل سندات دين على الحكومة للمستثمرين.

هناك نوعان من الأوراق المالية الرئيسية، هي أذون الخزانة وسندات الخزانة، والفرق بينهما في الأجل، إذ إن الأذون أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح آجالها بين ثلاثة أشهر إلى عام، أما السندات فتصل آجالها إلى 20 عاما.

رغم أن العائد على الأذون والسندات منخفض بشكل عام، فإنهما يعتبران استثمارا "خاليا من المخاطر" لأنهما يتمتعان بدعم كامل من الحكومة الأمريكية.

إذا أقرت الحكومة الأمريكية تخفيضات ضريبية أو قررت زيادة الإنفاق الفيدرالي فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى إصدار المزيد من أوراق الخزانة وبالتالي زيادة الدين العام للولايات المتحدة.

رغم أن بعض تلك الأوراق المالية مملوكة للوكالات الحكومية الأمريكية والجمهور فإن بعضها مملوك لدول أجنبية.

بلغ إجمالي قيمة سندات الخزانة الصادرة لدول أجنبية 6.433 تريليون دولار.

الصين حاليا هي أكبر مستثمر في الديون الأمريكية بسبب مجموعة من العوامل، منها رغبة الصين في الحفاظ على انخفاض عملتها اليوان أمام الدولار.

خمس دول تمتلك وحدها ما يقرب من نصف سندات الخزانة لدى الدول الأجنبية، وهذه الدول هي الصين واليابان والبرازيل والمملكة المتحدة وأيرلندا.

فيما يلي أكبر عشر دول تستثمر في الديون الأمريكية، اعتمادا على قاعدة بيانات وزارة الخزانة لكبار الحائزين الأجانب على سندات الخزانة، حتى أبريل/ نيسان 2019

الدولة قيمة السندات الصين 1.113 تريليون دولار اليابان 1.064 تريليون دولار البرازيل 306.7 مليار دولار المملكة المتحدة 300.8 مليار دولار أيرلندا 269.7 مليار دولار سويسرا 226.9 مليار دولار لوكسمبورغ 223.7 مليار دولار جزر كايمان 217.2 مليار دولار هونغ كونغ 205.9 مليار دولار بلجيكا 179.8 مليار دولار

استثمارات العرب في السندات الأمريكية