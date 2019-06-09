قطر تفرض قيودا جديدة على "بنك أبوظبي الأول"

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، الأحد، بيانا أعلنت فيه فرض المزيد من القيود على بنك أبوظبي الأول، عبر فرعه العامل في الدوحة.

قطر تفرض المزيد من القيود على بنك أبوظبي الأول:

جاء في بيان صادر عن الهيئة، أن القيود الجديدة تتمثل في منع البنك الإماراتي من قبول ومزاولة أية أعمال جديدة، أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حالياً.

الهيئة ذكرت أنها اتخذت قرارها نظراً إلى استمرار البنك بفرعه المسجل في المركز، بعدم الالتزام بمعايير الملاءمة والأهلية التي تتطلّبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظمة في مركز قطر للمال.

الهيئة أضافت: لم يمتثل البنك إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية التي ألزمته بالتقدم بالمستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حالياً والمتصل بالاشتباه في احتمالية التلاعب بالريال القطري.

الهيئة تابعت في بيانها أنها "تمتنع عن الإفصاح عن أي معلومات أخرى تتعلق بهذا القرار نظراً لاستمرار مجريات التحقيق".

تأتي القيود الجديدة بعدما سبقتها في مارس/ آذار الماضي، قيود أولى تمنع فرع بنك أبوظبي الأول، من مزاولة أية أنشطة لعملائه الجدد، ومن هذه الأنشطة قبول الودائع، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وترتيب التسهيلات الائتمانية، وتقديم المشورات الاستثمارية.

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