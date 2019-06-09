أسعار "الليمون" تناطح "الدولار" بمصر وتطلق حملة سخرية و"افيهات" سياسية

اعتاد المصريون أن يطالعوا في الصحف "أسعار الدولار"، ولم يتوقعوا أن تبدأ الصحف في نشر "أسعار الليمون" أيضا.

وينتشر هاشتاج (#الليمون) للحديث عن غلائه بعدما كان من أرخص السلع في مصر.

ارتفع سعر كيلو الليمون في مصر من 10 جنيهات (أقل من دولار) إلى 100 جنيه (قرابة 6 دولار) بما يعادل سعر كيلو اللحم.

فجر هذا الارتفاع الجنوني لسعر سلعة غير أساسية موجة سخرية على مواقع التواصل و"افيهات سياسية".

بحسب تقرير للبنك الدولي مايو 2019، فإن حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة له، ويبلغ متوسط خط الفقر 482 جنيها شهريا (حوالي 29 دولارا)، ما يعني أن خط الفقر يعادل حوالي 5 كيلو من الليمون.

هتعمل ايه لو معاك ١٠٠ جنية هل تشترك في تطبيق تتفرج فيه علي الدراما اللمؤخذة المصرية🤮 ولا تشتري تذكرة وتشجع منتخب حصالة كأس العالم🤬 ولا تشتري كيلو ليمون وتروق اعصابك اللي اتحرقت😡🥶 …انا اخترت #الليمون 😭😰 pic.twitter.com/8d1xy6L0wa — عم ضياء (@sherifelbeeh) June 8, 2019

قصة ارتفاع الليمون

بدأت أسعار الليمون في الارتفاع تدريجيا في مصر منذ اليوم الأول لشهر رمضان الماضي، وبعدما كان سعر الكيلو يتراوح بين 7 و10 جنية، ارتفع حتى وصل إلى 60 جنيها في أسواق الجملة و100 جنيه للمستهلكين.

وقال نقيب الفلاحين، حسين عبد الرحمن إن السبب الأساسي لارتفاع أسعار الليمون لـ 100 جنيه للكيلو بدلا من 7 جنيهات، هو الانخفاض الشديد في الإنتاج والتغيرات المناخية وقلة المعروض وزيادة التصدير.

وأشار الدكتور محمد عبد السلام جبر، من وزارة الزراعة، لسبب آخر "بيولوجي" هو يطلق عليه "تساقط يونيو"، أي سقوط المحصول قبل نضوجه من على الأشجار، مشيرا إلى أن سعر الليمون سينخفض إلى 7 جنيهات في نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري، مع جنى المحصول الجديد وتوفره بكثرة في الأسواق.

وأرجع حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، الارتفاع إلى سوء الأحوال الجوية خلال الشهور الماضية وتسببها في سقوط المحصول من على الأشجار بشكل مبكر وتلفه، ورفع التجار أسعار بيعه لنقصه.

موجة سخرية وافيهات سياسية

مع الارتفاع غير العادي في أسعار الليمون انتشرت بين المصريين، المعروفين بتحويل الأزمات إلى نكات سياسية، موجة سخرية وافيهات، بعضها ذات طابع سياسي حول العلاقة بين ارتفاع أسعار الليمون والسياسية والثراء.

https://twitter.com/mostafafouda19/status/1137180478069497857?ref_src=twsrc%5Etfw

وكتب نشطاء: "كيلو الليمون في عهد السيسي بـ 100 جنيه، أوعي تنسي إن كيلو المانجو في عهد دكتور مرسي كانت بـ 4 جنيه".

نشر نشطاء أنه على أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك كان المصريون يأخذون بباقي الفلوس الفكة "ليمون"

على الطلاق على ايامى كانوا بياخدو بباقي فلوسهم لمون 😜#كيلو_الليمون pic.twitter.com/qTuzA3MX3Q — 💎 ثــــــــــا ئــــــــــره 🇪🇬 💎 (@e5c9uRyHKkeYcMh) June 8, 2019

برطمان ليمون مخلل للبيع باعلي سعر…. — فضيله المرشد السياحي (@nadim_shimi) June 7, 2019

ماخلاص بقي ياوحش عرفنا ان معاك شوال لمون وهتنافس نجيب ساويرس #الليمون pic.twitter.com/AQxAGXdP2B — حسين ♥️🔴 (@HKadri8) June 8, 2019