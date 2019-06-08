وزير سابق يتوقع إعلان إفلاس مصر

في مقال نشرته صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية، توقع يحيى حامد وزير الاستثمار في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، إعلان إفلاس مصر وانهيارها اقتصاديا.

السوق الأكثر سخونة في العالم:

حامد اتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه "قد باع بلده لتكون وجهة استثمارية للأغنياء، واقترض المليارات لمشاريعه غير المدروسة وصفقات أسلحة للوجاهة، والتي يتطلب سدادها هي وفوائدها نحو نصف ميزانية البلاد".

حامد: السيسي باع بلاده بالديون كوجهة استثمارية بمساعدة صندوق النقد الدولي، وهذا أثر على مستويات معيشة المصريين العاديين التي تتراجع مع قيام النخبة بنهب جيوبهم.

في ديسمبر 2018، سعي نظام السيسي لتحويل مصر إلى "وجهة استثمار عالمية"، ولكن ما حدث هو أن مصر تحولت إلى "السوق الناشئة الأكثر سخونة في العالم" التي يتهافت عليها المستثمرون لشراء "الديون"، على أمل كسب ثروة من أسواق رأس المال في مصر.

نتج عن هذا زيادة ديون الحكومة المحلية الداخلية (الاستدانة من البنوك وصناديق الاستثمار الداخلية) بأكثر من 20% عن العام السابق، ومن المقرر أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2019.

الحقيقة التي يجري حجبها والأكثر قتامة هي أن تقرير نشره البنك الدولي في أبريل/نيسان 2019، قدر أن "حوالي 60٪ من سكان مصر إما فقراء أو ضعفاء، "فهل تبدو هذه النظرة الاقتصادية لمصر وردية؟"، كما يقول "حامد".

هناك سلسلة أكاذيب وخدع كبيرة تمكن في قلب هذا "الانتعاش الاقتصادي المعجزة في مصر"، ومهندسوها هم حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي وصندوق النقد الدولي.

تسبب سوء الإدارة المزمن للحكومة المالية العامة والإهمال العام في ارتفاع الدين الخارجي بمقدار خمسة أضعاف تقريبًا، بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفع الدين العام بأكثر من الضعف في السنوات الخمس الماضية، وسوف يستمر هذا الارتفاع، وفق توقعات حامد.

الحكومة تخصص حاليًا 38% من ميزانيتها بالكامل لمجرد سداد الفائدة على ديونها المستحقة، أضف لهذا القروض والأقساط، ويأكل كل هذا أكثر من 58% من الموازنة.

نصيب الأسد من الموارد العامة في مصر يذهب إلى لسداد خدمات الدين (الدوين وفوائدها) بدلًا من تعزيز ودعم الشعب المصري.

في بلد يقطنه 100 مليون شخص فإن هذا الإنفاق الضئيل على الصحة والتعليم والبنية التحتية ينذر بالخطر، وينبغي أن ينذر الغرب أيضًا.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (غيتي)

هل تفلس مصر قريبًا؟

إذا استمر الاتجاه الحالي، فستفلس مصر قريبًا وهذه ليست سوى الخطوة الأولى على طريق فشل الدولة الكامل.

حكومة السيسي تفقد بالفعل شرعيتها على الساحة الدولية بفضل التقارير الواسعة الانتشار عن التلاعب في الانتخابات، سواء في انتخاب الرئاسة والاستفتاء الأخير على التغيير الدستوري، وإذا فشلت في توفير الخدمات الأساسية للمصريين فستظهر عجزها التام عن الحكم.

ماذا يجب ان يفعل العالم؟

عندما تبدأ دولة ما بالفشل، فهي مسألة وقت فقط قبل أن يأخذ الناس الأمور بأيديهم أو يبدؤوا في البحث عن مكان آخر.

عندما أصبحت ليبيا دولة فاشلة كان تأثير الهجرة الجماعية التي بدأت واضحًا لجميع من اهتموا، ومصر بلد يزيد حجمه عن ليبيا 15 ضعفًا ما يعني أن تداعيات فشلها ستكون أكثر دراماتيكية لدرجة لا يمكن تصورها تقريبًا.

لدى صندوق النقد الدولي الكثير مما يجب الإجابة عليه، فقد نشر معدلات نمو مرتفعة في مصر، لكن هذه الارقام التي أعلنها مبالغ فيها بنفس طريقة المبالغة في إعلان تحسن دخل مصر الذي هو عن طريق الاقتراض وبما يتجاوز إمكانات مصر.

مثال على ذلك هذا المبالغة في احتياطيات مصر من العملات الأجنبية التي تتجاوز 40 مليار دولار، في حين أن هذه الاحتياطيات الكبيرة الحجم عبارة عن أموال مقترضة وتشكل دينًا خارجيًا، ولكنهم ينفخون استقرارًا مصطنعًا للاقتصاد المصري.

الأمر لا يتعلق بالتشاؤم أو التفاؤل بل بحقائق وأرقام مزعجة وحالة تدهور غير مسبوقة منذ أزمة الدين العام في ستينيات القرن 19 والتي انتهت باحتلال بريطاني لمصر مدة 70.

هذه توقعات قد تبدو متشائمة، كما يقول وزير الاستثمار السابق، "لكن الأمر يستوجب التفكير بجدية: كيف سيمكن سداد تلال الديون هذه التي اقترضها السيسي لمشاريع غير مدروسة وصفقات أسلحة للوجاهة، والتي يتطلب سدادها هي وفوائدها نحو نصف ميزانية البلد؟!

نساء يتجمعن أمام شاحنة لتوزيع المواد الغذائية المدعمة في القاهرة (رويترز)

حقائق عن ديون مصر