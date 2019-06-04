صندوق النقد: الاقتصاد القطري أثبت قدرته في مواجهة الحصار

قال صندوق النقد الدولي، الإثنين، إن الاقتصاد القطري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الحصار الذي تفرضه الدول المجاورة على قطر وانخفاض أسعار النفط.
ومنذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017 تفرض السعودية وحلفاؤها حصارا على قطر يشمل حظر الملاحة والتجارة والرحلات الجوية المباشرة وتحليق الطائرات القطرية في أجوائها والمرور في أراضيها.
ويتهم التحالف الذي يضم الإمارات والبحرين ومصر، قطر بدعم حركات إسلامية وتأييد إيران، وهو ما تنفيه الدوحة.
الاقتصاد القطري أثبت قدرته على الصمود
- جاء في بيان الصندوق أن "الاداء الاقتصادي تحسن في 2018 ونجح الاقتصاد القطري في امتصاص الصدمات الناجمة عن انخفاض أسعار الهيدروكربونات في 2014-2016 والخلاف الدبلوماسي في 2017.
- ذكر التقرير أن "نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي يُقدر بنحو 2,2% بارتفاع عن 1,6% في 2017".
- يأتي بيان صندوق النقد الدولي قبل يومين من إتمام الحصار عامه الثاني، كما يأتي عقب تقييم اقتصادي روتيني تتطلبه عضوية قطر في الصندوق الذي مقره واشنطن.
- أعلن الصندوق كذلك أن القطاع المصرفي القطري في حالة جيدة، إلا أنه تحدث عن فتور في سوق العقارات.
- قال الصندوق: "بعد فترة من النمو السريع، بدأت أسعار العقارات في قطر في الوصول إلى مستويات جديدة. وطبقا لمؤشر سعر العقارات الذي وضعه البنك المركزي القطري فبعد زيادة بنسبة 82% في أسعار العقارات خلال 2012-2016، انخفضت أسعار العقارات بنسبة 15% في الفترة 2017-2018".
- أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن حجم احتياطي قطر من النقد الأجنبي سيرتفع إلى 44.3 مليار دولار هذا العام، بينما قدرت أن قيمة الصادرات ستزيد على 80 مليار دولار خلال تلك الفترة.
- أفاد الصندوق أن النمو على المدى المتوسط ستدعمه زيادة إنتاج الغاز من حقل برزان، وهو مشروع مشترك بقيمة 10 مليارات دولار بين شركتي قطر غاز وإكسون موبيل الأمريكية.
- سينتج المشروع عند اكتماله مليارا و400 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز للسوق المحلية، إضافة إلى كميات من المكثفات.