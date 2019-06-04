صندوق النقد: الاقتصاد القطري أثبت قدرته في مواجهة الحصار

قال صندوق النقد الدولي، الإثنين، إن الاقتصاد القطري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الحصار الذي تفرضه الدول المجاورة على قطر وانخفاض أسعار النفط.

ومنذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017 تفرض السعودية وحلفاؤها حصارا على قطر يشمل حظر الملاحة والتجارة والرحلات الجوية المباشرة وتحليق الطائرات القطرية في أجوائها والمرور في أراضيها.

ويتهم التحالف الذي يضم الإمارات والبحرين ومصر، قطر بدعم حركات إسلامية وتأييد إيران، وهو ما تنفيه الدوحة.

الاقتصاد القطري أثبت قدرته على الصمود