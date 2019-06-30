البث الحي
اقتصاد|لبنان

قطر تشتري سندات لبنانية ضمن استثمار بقيمة 500 مليون دولار

أمير قطر والرئيس اللبناني خلال القمة العربية الاقتصادية في بيروت
أمير قطر والرئيس اللبناني خلال القمة العربية الاقتصادية في بيروت
30/6/2019

قال مسؤول حكومي قطري اليوم الأحد إن قطر اشترت سندات للحكومة اللبنانية في إطار خطة لاستثمار 500 مليون دولار في الاقتصاد اللبناني، بما قد يعطي دفعة للمالية العامة المستنزفة.

التفاصيل: 
  • قطر قالت في وقت سابق هذا العام إنها تخطط لاستثمار 500 مليون دولار في السندات الدولارية للحكومة اللبنانية من أجل دعم اقتصاد لبنان الذي يعاني من أحد أعلى معدلات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ومن ركود في النمو الاقتصادي.
  • لم تُفصح قطر عن توقيت شراء السندات ولا الحجم، لكن أي مشتريات كبيرة بما يكفي لدفع العوائد للانخفاض ستعود بالنفع في وقت تكابد فيه بيروت دينا عاما يبلغ 150% من الناتج المحلي الإجمالي.
  • المسؤول الحكومي قال: "أبدت قطر على الدوام التزاما تجاه تقوية علاقاتها مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، لذا قررت استثمار 500 مليون دولار في الاقتصاد اللبناني، بما في ذلك شراء سندات حكومية لبنانية.
  • المسؤول الحكومي: "اشترينا بعض السندات، باقي الاستثمارات ستجري كما هو مخطط له مع الحكومة اللبنانية".
خلفيات:
  • كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قالت الأسبوع الماضي إن لبنان يواجه مخاطر إعادة جدولة الدين أو خطوات قد تنطوي على تخلف عن السداد على خلفية تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال، وضعف نمو الودائع، رغم الإجراءات التقشفية في مسودة ميزانية 2019.
  • تعهد قطر في يناير/ كانون الثاني باستثمار 500 مليون دولار في لبنان، دفع المملكة العربية السعودية لإعلان تعهد مماثل بعد ذلك بأيام قليلة، لدعم لبنان في الحفاظ على استقراره، وإن كانت المملكة لم تعلن حتى الآن عن أي مشتريات لسندات.
  • قطعت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، العلاقات الدبلوماسية والتجارية وخطوط النقل مع قطر في يونيو/ حزيران 2017، فيما عرف بحصار قطر.
المصدر : رويترز
المزيد من اقتصاد

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)

صندوق النقد الدولي يراجع برنامج إصلاحات مصر تمهيدا لقرض جديد

البنك المركزي المصري (موافع التواصل)

وزير تركي يعلن إطلاق قمرين صناعيين خلال أشهر

وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره اسماعيل أوغلو (الأناضول)
الأكثر قراءة

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)

فرنسا تهاجم وزيرة باكستانية شبهت هجوم ماكرون على المسلمين بـ"النازية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)