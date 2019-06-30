قطر تشتري سندات لبنانية ضمن استثمار بقيمة 500 مليون دولار

قال مسؤول حكومي قطري اليوم الأحد إن قطر اشترت سندات للحكومة اللبنانية في إطار خطة لاستثمار 500 مليون دولار في الاقتصاد اللبناني، بما قد يعطي دفعة للمالية العامة المستنزفة.

التفاصيل:

قطر قالت في وقت سابق هذا العام إنها تخطط لاستثمار 500 مليون دولار في السندات الدولارية للحكومة اللبنانية من أجل دعم اقتصاد لبنان الذي يعاني من أحد أعلى معدلات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ومن ركود في النمو الاقتصادي.

لم تُفصح قطر عن توقيت شراء السندات ولا الحجم، لكن أي مشتريات كبيرة بما يكفي لدفع العوائد للانخفاض ستعود بالنفع في وقت تكابد فيه بيروت دينا عاما يبلغ 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

المسؤول الحكومي قال: "أبدت قطر على الدوام التزاما تجاه تقوية علاقاتها مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، لذا قررت استثمار 500 مليون دولار في الاقتصاد اللبناني، بما في ذلك شراء سندات حكومية لبنانية.

المسؤول الحكومي: "اشترينا بعض السندات، باقي الاستثمارات ستجري كما هو مخطط له مع الحكومة اللبنانية".

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