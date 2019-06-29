بوتين: اتفقنا مع السعودية على تمديد خفض إنتاج النفط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط لما بين ستة وتسعة أشهر.
وتتعرض أسعار النفط لضغط من جديد بسبب زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
أبرز تصريحات بوتين
- الاتفاق الذي سينتهي العمل به غدا الأحد، سيمدد بشكله الحالي وبالكميات ذاتها.
- سندعم التمديد، روسيا والسعودية كلتاهما.
- فيما يتعلق بفترة التمديد لم نقرر بعد إذا كانت ستة أو تسعة أشهر، ربما ستكون تسعة أشهر.
- الشراكة الاستراتيجية داخل "أوبك بلس" أدت لاستقرار أسواق النفط وسمحت بخفض الإنتاج وزيادته حسب مقتضيات الطلب في السوق وهو ما يسهم في التكهن بآفاق الاستثمارات ونموها في القطاع.
من جهته عبر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن اعتقاده بأن معظم دول أوبك بما في ذلك إيران أبدت دعمها لتمديد اتفاق خفض الإنتاج.
تصريحات نوفاك:
- من الحكمة تمديد الاتفاق لمدة تسعة أشهر بدلا من ستة لتفادي زيادة الإنتاج خلال ضعف موسمي للطلب.
- ربما يكون منطقيا أن يستمر الاتفاق خلال فترة الشتاء.
خلفيات
- تجتمع منظمة أوبك وحلفاء لها فيما يعرف باسم "أوبك بلس" يومي الأول والثاني من يوليو تموز لمناقشة اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا. ولا تشارك الولايات المتحدة في الاتفاق.
- يعني التمديد لمدة تسعة أشهر أن يستمر العمل بالاتفاق حتى 30 مارس آذار 2020.
- موافقة روسيا تعني أن اجتماع "أوبك بلس" قد يكون سلسا إذ اقرت إيران أيضا هذا الإجراء.
- خفضت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران صادرات طهران لأدنى مستوى في ظل مساعي الولايات المتحدة للضغط على النظام الإيراني.
- تدين إيران العقوبات بوصفها غير قانونية وتقول إن البيت الابيض يديره أشخاص "متخلفون عقليا".
- كيريل ديمترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي شارك في صياغة الاتفاق بين أوبك وروسيا قال إن الاتفاق الذي بدأ تطبيقه عام 2017 رفع بالفعل إيرادات الميزانية الروسية بأكثر من سبعة تريليونات روبل (110 مليارات دولار).
- صعد مزيج برنت الخام أكثر من 25 بالمئة منذ بداية العام الجاري. ولكن استطلاعا لآراء المحللين خلص إلى أن الأسعار قد تتراجع مع ضغط تباطؤ الاقتصاد العالمي عل الطلب وإغراق الولايات المتحدة السوق بالخام.