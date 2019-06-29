بوتين: اتفقنا مع السعودية على تمديد خفض إنتاج النفط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط لما بين ستة وتسعة أشهر.

وتتعرض أسعار النفط لضغط من جديد بسبب زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

أبرز تصريحات بوتين

الاتفاق الذي سينتهي العمل به غدا الأحد، سيمدد بشكله الحالي وبالكميات ذاتها.

سندعم التمديد، روسيا والسعودية كلتاهما.

فيما يتعلق بفترة التمديد لم نقرر بعد إذا كانت ستة أو تسعة أشهر، ربما ستكون تسعة أشهر.

الشراكة الاستراتيجية داخل "أوبك بلس" أدت لاستقرار أسواق النفط وسمحت بخفض الإنتاج وزيادته حسب مقتضيات الطلب في السوق وهو ما يسهم في التكهن بآفاق الاستثمارات ونموها في القطاع.

من جهته عبر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن اعتقاده بأن معظم دول أوبك بما في ذلك إيران أبدت دعمها لتمديد اتفاق خفض الإنتاج.

تصريحات نوفاك:

من الحكمة تمديد الاتفاق لمدة تسعة أشهر بدلا من ستة لتفادي زيادة الإنتاج خلال ضعف موسمي للطلب.

ربما يكون منطقيا أن يستمر الاتفاق خلال فترة الشتاء.

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