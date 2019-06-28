شركة آبل تنقل تصنيع ماك برو إلى الصين

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن شركة أبل تعتزم نقل عملية تصنيع "ماك برو" إلى الصين بعد أن كان الجهاز الوحيد من منتجاتها الرئيسية الذي يجري تجميعه في الولايات المتحدة.

التفاصيل:

قالت المصادر إن شركة آبل أبلغت شركة "كوانتا كمبيوتر"، وهي أحد المتعهدين الذين تتعامل معهم الشركة الأمريكية، بتصنيع جهاز "ماك برو" المكتبي الذي تبلغ قيمته ستة آلاف دولار.

ستعمل شركة كوانتا على زيادة إنتاج جهاز "ماك برو" في مصنعها القريب من شنغهاي، حسب المصادر.

تقع منشأة التصنيع التابعة لشركة كوانتا بالقرب من موردي آبل الآخرين في جميع أنحاء آسيا، مما يتيح لشركة آبل خفض تكاليف الشحن مقارنة بتكاليف شحن المكونات إلى الولايات المتحدة.

خلفية: