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اقتصاد

شركة آبل تنقل تصنيع ماك برو إلى الصين

جهاز ماك برو
جهاز ماك برو
28/6/2019

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن شركة أبل تعتزم نقل عملية تصنيع "ماك برو" إلى الصين بعد أن كان الجهاز الوحيد من منتجاتها الرئيسية الذي يجري تجميعه في الولايات المتحدة.

التفاصيل:
  • قالت المصادر إن شركة آبل أبلغت شركة "كوانتا كمبيوتر"، وهي أحد المتعهدين الذين تتعامل معهم الشركة الأمريكية، بتصنيع جهاز "ماك برو" المكتبي الذي تبلغ قيمته ستة آلاف دولار.
  • ستعمل شركة كوانتا على زيادة إنتاج جهاز "ماك برو" في مصنعها القريب من شنغهاي، حسب المصادر.
  • تقع منشأة التصنيع التابعة لشركة كوانتا بالقرب من موردي آبل الآخرين في جميع أنحاء آسيا، مما يتيح لشركة آبل خفض تكاليف الشحن مقارنة بتكاليف شحن المكونات إلى الولايات المتحدة.
خلفية:
  • رغم أن جهاز "ماك برو" ليس أحد منتجات آبل الرئيسية فإن القرار يحمل أهمية كبيرة، في ظل ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الشركة وغيرها من الشركات لتصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة.
  • القرار يأتي أيضا في ظل تصاعد التوتر التجاري بين إدارة ترمب والصين.
  • تهديدات ترمب بزيادة التعريفات الجمركية على الصين يمكن أن ترفع تكلفة منتجات آبل، مثل آيفون.
المصدر : وول ستريت جورنال
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