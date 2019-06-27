طنجة المغربي يتحول إلى أكبر ميناء في البحر المتوسط

يفتتح المغرب اليوم الخميس مرافئ جديدة في ميناء طنجة تسمح له بالتفوق على أكبر ميناءين على البحر المتوسط.

وسيتفوق ميناء طنجة على ميناءي ألخثيراس (الجزيرة الخضراء)، وبلنسية في أسبانيا، من حيث طاقة استيعاب الحاويات، واجتذاب المزيد من الاستثمارات والصناعات التحويلية إلى البلاد.

تصريحات رشيد الهواري مدير ميناء طنجة:

سيضيف طنجة، وهو بالفعل أكبر ميناء في أفريقيا بحجم مناولة سنوية 3.5 مليون حاوية نمطية (20 قدما) في 2018، ستة ملايين حاوية أخرى إلى طاقته بعد توسعة تكلفت 1.3 مليار يورو

"نأمل في إضافة مليون حاوية سنويا"، لكنه امتنع عن تقديم توقعات أكثر دقة للأحجام في المستقبل، قائلا إن المرفأ الأصلي وصل إلى 3.5 مليون حاوية في ست سنوات فقط.

نحو 90% من أحجام الحاويات التي تمر عبر الميناء هي حاويات ترانزيت تتجه إلى وجهات أخرى، حيث تشكل غرب أفريقيا أكبر سوق بحصة قدرها 40%، وهي منطقة توسعت فيها الشركات المغربية بكثافة في السنوات الماضية. وسيتجه نحو 20% من إجمالي حجم الحاويات إلى أوربا و 10% إلى الأمريكتين.

المغرب استثمر مليار يورو في المرفأ الأول، وهو ما خلق نحو ستة آلاف فرصة عمل في الميناء و70 ألفا أخرى في منطقة تجارية في المنطقة.

ميناء طنجة هو الأكبر في قارة أفريقيا ـ رويترز

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