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اقتصاد|السودان

1000 جنيه.. فئة نقدية جديدة في السودان

24/6/2019

أعلن البنك المركزي السوداني، أمس الأحد، طرح فئة نقدية جديدة من العملة السودانية بقيمة 1000 جنيه بما يعادل (22 دولارا).

  فئة نقدية جديدة في السودان
  • قال البنك في بيان صحفي، "أصدرنا عملة جديدة بقيمة 1000 جنيه تحمل علامات تأمينية سيغلب عليها الزراعة واللون الأزرق بعلامة مائية بصقر الجديان ورقم 1000".
  • العام الماضي طرحت الحكومة السودانية عددا من الفئات الجديدة بقيمة (100، 200، 500) جنيه في محاولة منها لحل شح الأوراق النقدية الذي تعاني منه البلاد منذ عامين.
  • يعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين، والوقود والأوراق النقدية، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت 65 جنيها مقابل الدولار الواحد.
  • في أبريل / نيسان الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، تنديدا بالغلاء مطالبة بإسقاط النظام الحاكم منذ 30 عام.
  • أزمة السيولة بدأت في فبراير/شباط من العام الماضي بتحديد سقف يومي للسحب من البنوك، بدأ أولا بألفي جنيه، ثم انتهى بأقل من 500 جنيه لكل يوم (نحو 10 دولارات).
  • في الآونة الأخيرة تجددت أزمات الخبز والوقود والسيولة المالية في السودان، وعادت الصفوف الطويلة أمام المخابز ومحطات البنزين والصرافات الآلية في مشهد متكرر منذ أكثر من عام ونصف.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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