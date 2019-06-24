1000 جنيه.. فئة نقدية جديدة في السودان

أعلن البنك المركزي السوداني، أمس الأحد، طرح فئة نقدية جديدة من العملة السودانية بقيمة 1000 جنيه بما يعادل (22 دولارا).
فئة نقدية جديدة في السودان
- قال البنك في بيان صحفي، "أصدرنا عملة جديدة بقيمة 1000 جنيه تحمل علامات تأمينية سيغلب عليها الزراعة واللون الأزرق بعلامة مائية بصقر الجديان ورقم 1000".
- العام الماضي طرحت الحكومة السودانية عددا من الفئات الجديدة بقيمة (100، 200، 500) جنيه في محاولة منها لحل شح الأوراق النقدية الذي تعاني منه البلاد منذ عامين.
- يعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين، والوقود والأوراق النقدية، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت 65 جنيها مقابل الدولار الواحد.
- في أبريل / نيسان الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، تنديدا بالغلاء مطالبة بإسقاط النظام الحاكم منذ 30 عام.
- أزمة السيولة بدأت في فبراير/شباط من العام الماضي بتحديد سقف يومي للسحب من البنوك، بدأ أولا بألفي جنيه، ثم انتهى بأقل من 500 جنيه لكل يوم (نحو 10 دولارات).
- في الآونة الأخيرة تجددت أزمات الخبز والوقود والسيولة المالية في السودان، وعادت الصفوف الطويلة أمام المخابز ومحطات البنزين والصرافات الآلية في مشهد متكرر منذ أكثر من عام ونصف.