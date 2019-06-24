قطر للبترول وشيفرون فيليبس تطوران مجمع بتروكيماويات جديد

وقعت شركة قطر للبترول اتفاقا مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات الأمريكية، الإثنين، لتطوير مجمع جديد للبتروكيماويات في مدينة راس لفان الصناعية.

التفاصيل:

قال سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للبترول في مؤتمر صحفي بالدوحة إن شيفرون فيليبس ستملك حصة نسبتها 30% في مجمع البتروكيماويات الجديد وستذهب الحصة المتبقية إلى الشركة القطرية.

شيفرون فيليبس للكيماويات هو مشروع مشترك بين شيفرون وفيليبس.

يتوسع منتجو النفط في الشرق الأوسط بشكل أكبر في صناعة البتروكيماويات لكسب أسواق نمو جديدة وإيجاد مصادر جديدة للدخل بخلاف تصدير النفط الخام.

كانت شركة أرامكو السعودية وشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية، وهما شركتان وطنيتان، قد أعلنتا عن خطط كبيرة لتعزيز طاقة تكرير النفط وصناعة البتروكيماويات.

قال الكعبي إن المجمع الجديد، المقرر بدء تشغيله في عام 2025، سيشمل وحدة لتكسير الإيثان بطاقة إنتاج 1.9 مليون طن من الإثيلين سنويا، مما يجعلها أكبر وحدة من نوعها في الشرق الأوسط ومن أكبر الوحدات في العالم.

أضاف أن المجمع الجديد سيساهم في زيادة طاقة إنتاج البولي إيثيلين في قطر بواقع 82%.

تنتج قطر نحو 2300 طن سنويا من البولي إثيلين، الذي يستخدم بشكل كبير في صناعة التعبئة والتغليف، وسيسهم المجمع الجديد في زيادة طاقتها الإنتاجية إلى حوالي 4300 طن.

قال الكعبي إن من المبكر للغاية الحديث عن تكلفة تقديرية للمشروع لأن الدراسة الهندسية الخاصة به لم تنته بعد، لكنه أضاف أن بناء المجمع سيتكلف "مليارات الدولارات".

ذكر أن المجمع سيعتمد على الإيثان الذي يتم انتاجه بشكل أساسي من مشروع التوسيع الجديد الذي تنفذه قطر للبترول في حقل غاز الشمال.

كانت قطر قد ألغت في أبريل/ نيسان 2017 قرارا بتعليق تطوير حقل الشمال، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم وتشترك فيه مع إيران، وأعلنت عن مشروع جديد لتطوير قطاعها الجنوبي وزيادة الإنتاج.

حقل الشمال