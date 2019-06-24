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اقتصاد

قطر تتعهد باستثمار 3 مليارات دولار في باكستان

الاستثمارات جاءت بتوجيه من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عقب زيارته لباكستان
الاستثمارات جاءت بتوجيه من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عقب زيارته لباكستان
24/6/2019

أعلنت الحكومة القطرية، الإثنين، عن تعهدات باستثمارات جديدة على شكل ودائع واستثمارات مباشرة، لـ باكستان، تبلغ 3 مليارات دولار.

التفاصيل:
  • قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الاستثمارات جاءت بتوجيه من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب زيارته لباكستان.
  • أضاف آل ثاني في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن "الدعم القطري يأتي بعد زيارة الأمير إلى باكستان، ليؤكد على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".
  • لفت إلى "أنه بهذا الإعلان عن حزمة الاستثمارات الجديدة اليوم، فإن حجم الشراكة الاقتصادية القطرية- الباكستانية سيبلغ تسعة مليارات دولار، وإن دولة قطر تؤكد على تطلعها لمزيد من التطور في العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية."

واختتم أمير قطر، أمس الأحد، زيارة رسمية لباكستان استغرقت يومين.

وخلال الزيارة، شهد الشيخ تميم ورئيس الوزراء الباكستاني، توقيع عدد من مذكرات التفاهم في المجالين الاقتصادي والمالي.

وتعاني باكستان من أوضاع مالية صعبة وعجز في موازنة العام الجاري، دفعها للتقدم بطلب قرض من صندوق النقد الدولي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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