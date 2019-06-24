برنت يتجاوز 65 دولارا بفعل التوترات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط، الإثنين، إثر استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيعلن عقوبات "كبرى" على طهران.

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