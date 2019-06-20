تركيا ترسل سفينة تنقيب ثانية إلى شرق المتوسط

قال المدير العام لشركة النفط التركية (تباو) اليوم الخميس إن ثاني سفينة تنقيب تركية ستعمل قبالة شبه جزيرة كارباس في شمال شرق قبرص بهدف التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

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صرح مليح خان بيلجين المدير العام لشركة النفط التركية للصحفيين قبيل مراسم إطلاق سفينة التنقيب التركية "يافوز" أنه من المقرر أن تبدأ السفينة أعمال التنقيب في مطلع يوليو/تموز القادم.

خلال مراسم انطلاق السفينة من ولاية قوجة إيلي، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إن أعمال التنقيب التي ستقوم بها سفينة ياووز ستصل إلى عمق 3 آلاف و300 متر في بئر "كارباز -1″، الواقع في خليج غازي ماغوستا، بجمهورية شمال قبرص التركية.

حول مساعي إدارة جنوب قبرص الرومية للاستئثار بموارد الطاقة في الجزيرة، قال دونماز إنه "لا يمكن للإدارة الرومية أن تتخذ قرارًا، أو حتى أن تكون لها كلمة، في أي شأن يعني الجزيرة برمتها".

سفينة "يافوز" هي الثانية بعد سفينة "الفاتح"، التي بدأت في 30 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعمال البحث والتنقيب الأولى في القطاع البحري "Alanya-1" بولاية أنطاليا، وتقوم حاليا بأعمال التنقيب الثانية في القطاع . "Finike-1"

تجدر الإشارة أنّ تركيا تؤكد أنها لن تسمح لشركات الطاقة بالقيام بأنشطة التنقيب والإنتاج في المناطق التي تدخل في نطاق صلاحياتها البحرية.

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