المركزي الأمريكي يبقي الفائدة مستقرة ويشير لخفض محتمل

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة مستقرة، الأربعاء.
التفاصيل:
- البنك المركزي أشار إلى تخفيضات محتملة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية فيما بقي من العام، للتعامل مع تنامي عدم التيقن الاقتصادي وتراجع في التضخم المتوقع.
- مجلس الاحتياطي الاتحادي قال إنه "سيتخذ اللازم للمحافظة" على نمو اقتصادي يقترب من عامه العاشر وأسقط تعهد السابق بتوخي "الصبر" عند تغيير أسعار الفائدة.
- يبدي حاليا نحو نصف صناع السياسات بمجلس الاحتياطي استعدادا لخفض تكاليف الاقتراض خلال الأشهر الستة المقبلة.
هبوط الدولار
- بعد إعلان المجلس إبقاء الفائدة دون تغيير، هبط الدولار أمس الأربعاء مع استفادة الأصول عالية المخاط.
- أمام اليورو، هبط الدولار 0.38% إلى 1.123 دولار، بينما تراجع 0.77% مقابل الجنيه الاسترليني إلى 1.265 دولار.
- انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.45% إلى 97.121. وتباطأ الهبوط بعدما استوعبت السوق الأنباء، وتقلصت بعض الخسائر الأولية.
- قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام اجتماع اللجنة الفيدرالية المفتوحة طيلة يومين إن إمكانية وجود سياسة أكثر تيسيرا قد زادت.
أوربا تتأهب
- رئيس البنك المركزي الأوربي ماريو دراجي، قال، الثلاثاء، إنه يمكن أن تكون هناك حاجة لخفض أسعار الفائدة ولمزيد من التحفيز في يوليو/تموز المقبل.
- أثارت هذه التصريحات غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والذي قال في تغريدة له: "ماريو دراجي أعلن اليوم أنه من الممكن اتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز، مما أدى على الفور لانخفاض اليورو أمام الدولار، مما يسهل بصورة غير عادلة على منطقة اليورو منافسة الولايات المتحدة الأمريكية". وأضاف "هم يقومون بذلك منذ أعوام بجانب الصين ودول أخرى".