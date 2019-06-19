بعد إجراءات تنظيمية من الدوحة: أكبر بنك إماراتي ينهي أعماله في قطر

قال بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات، في بيان إنه سيغلق فرعه الوحيد في قطر، وعزا ذلك إلى اجراءات تنظيمية اتخذتها الدوحة بحق البنك.

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