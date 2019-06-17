واشنطن بوست: الصين تنتقم من هوليوود

قالت صحيفة واشنطن بوست إن هوليوود أصبحت أحدث ضحايا الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعدما قررت بيجين الانتقام من قطاع الترفيه الأمريكي وتقييد عرض أفلام هوليوود في البلاد.

سوق ضخمة:

الصين ثاني أكبر سوق لتوزيع الأفلام في العالم بعد الولايات المتحدة.

كان الإقبال على مشاهدة الأفلام الأمريكية في الخارج في ظل حدة المنافسة بين الأفلام داخل الولايات المتحدة نعمة بالنسبة لاستوديوهات هوليوود.

الشهر الماضي أصبح فيلم "المنتقمون: نهاية اللعبة" (أفينغرز: إندغيم) الفيلم الأمريكي الأكثر ربحا في تاريخ الصين، بعدما حصد 614 مليون دولار، وهو ما يشير إلى مدى أهمية الشراكة بين الصين وهوليوود.

يوجد في الصين الآن أكثر من 65 ألف شاشة قاعة سينما، بزيادة قدرها عشرة أضعاف مقارنة بعددها قبل عشر سنوات.

ساهمت الصين وحدها بأكثر من ربع الإيرادات العالمية لثلاثة من أفضل خمسة أفلام في هوليود من حيث إيرادات شباك التذاكر في الخارج العام الماضي، وهي أفلام "أفينجرز: إنفينيتي وور"، جوراسيك وورلد: فولين كينجدم" و"أكوامان".

أفلام أخرى حصدت إيرادات أكبر في الصين، مثل فيلم المغامرة "ذي ميج"، والذي ساهمت دور العرض الصينية بنحو 40٪ من إجمالي إيراداته في الخارج، بينما اقتربت إيرادات فيلم "ريدي بلاير ون" في الصين من نصف إيراداته العالمية.

وفقا لشبكة برايس ووترهاوس كوبرز للاستشارات فإن الصين كانت في طريقها لتصبح أكبر سوق للأفلام في عام 2020.

لتحقيق هذا والحفاظ على تدفق الأموال فإن صناعة السينما الأمريكية تحتاج إلى فتح دور السينما الصينية أمامها، لكن هذا يبدو صعبا الآن وسط التوترات التجارية بين واشنطن وبيجين.

الصين ثاني أكبر سوق لتوزيع الأفلام في العالم بعد الولايات المتحدة.

"لا تساعدوا هوليوود":