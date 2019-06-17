بلومبيرغ: هواوي تستعد لتراجع حاد في المبيعات الدولية للهواتف

ذكرت وكالة بلومبيرغ أن شركة هواوي تكنولوجيزالصينية تستعد لهبوط يتراوح ما بين 40% و60% من مبيعاتها الدولية من الهواتف الذكية.

أبرز ما ورد في تقرير بلومبيرغ

نقل عن أشخاص على اطلاع أن الشركة تبحث خيارات تشمل سحب الهاتف أونر 20 وهو أحدث موديلاتها من الهواتف المحمولة في الخارج.

الشركة ستبدأ بيع هذا الجهاز في مناطق بأوربا من بينها بريطانيا وفرنسا في 21 يونيو/ حزيران.

المسؤولون التنفيذيون بالشركة سيتابعون عملية بيع الهاتف الجديد وقد يوقفون شحناته إذا رأوا أن معدل بيعه ضعيف.

مديرو التسويق والمبيعات في الشركة يتوقعون بشكل داخلي هبوطا في حجم المبيعات يتراوح ما بين 40 مليونا و60 مليون هاتف محمول هذا العام.

هواوي تهدف إلى السيطرة على ما يصل إلى نصف سوق الهواتف الذكية بالصين في 2019 من أجل تعويض تراجع المبيعات في الخارج.

عقوبات أمريكية:

وضعت الحكومة الأمريكية شركة هواوي، أكبر شركة لأجهزة الاتصال في العالم، على قائمة تجارية سوداء في مايو/ أيار تحظر على الموردين الأمريكيين إبرام صفقات معها بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.

قال رن تشنغ في مؤسس هواوي ورئيسها التنفيذي في ذلك الوقت إن هذه القيود "ربما تبطئ ولكن بشكل طفيف فقط" نمو الشركة.

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