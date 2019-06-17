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اقتصاد

بلومبيرغ: هواوي تستعد لتراجع حاد في المبيعات الدولية للهواتف

تهدف هواوي إلى السيطرة على سوق الهواتف الذكية بالصين من أجل تعويض تراجع المبيعات في الخارج.
تهدف هواوي إلى السيطرة على سوق الهواتف الذكية بالصين من أجل تعويض تراجع المبيعات في الخارج.
17/6/2019

ذكرت وكالة بلومبيرغ أن شركة هواوي تكنولوجيزالصينية تستعد لهبوط يتراوح ما بين 40% و60% من مبيعاتها الدولية من الهواتف الذكية.

أبرز ما ورد في تقرير بلومبيرغ
  • نقل عن أشخاص على اطلاع  أن الشركة تبحث خيارات تشمل سحب الهاتف أونر 20 وهو أحدث موديلاتها من الهواتف المحمولة في الخارج.
  • الشركة ستبدأ بيع هذا الجهاز في مناطق بأوربا من بينها بريطانيا وفرنسا في 21 يونيو/ حزيران.
  • المسؤولون التنفيذيون بالشركة سيتابعون عملية بيع الهاتف الجديد وقد يوقفون شحناته إذا رأوا أن معدل بيعه ضعيف.
  • مديرو التسويق والمبيعات في الشركة يتوقعون بشكل داخلي هبوطا في حجم المبيعات يتراوح ما بين 40 مليونا و60 مليون هاتف محمول هذا العام.
  • هواوي تهدف إلى السيطرة على ما يصل إلى نصف سوق الهواتف الذكية بالصين في 2019 من أجل تعويض تراجع المبيعات في الخارج.
عقوبات أمريكية:
  • وضعت الحكومة الأمريكية شركة هواوي، أكبر شركة لأجهزة الاتصال في العالم، على قائمة تجارية سوداء في مايو/ أيار تحظر على الموردين الأمريكيين إبرام صفقات معها بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
  • قال رن تشنغ في مؤسس هواوي ورئيسها التنفيذي في ذلك الوقت إن هذه القيود "ربما تبطئ ولكن بشكل طفيف فقط" نمو الشركة.
خلفيات:
  • إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حظرت في مايو/أيار على الشركات الأمريكية تزويد هواوي بمكونات مصنوعة في الولايات المتحدة لشبهة تجسس المجموعة الصينية لحساب الصين.
  • إلتزاما بالحظر الأمريكي أعلنت شركات كبرى عدة وقف التعامل مع هواوي، وفي مقدمة هذه الشركات غوغل التي يُستخدم نظامها التشغيلي "أندرويد" في القسم الأكبر من الهواتف الذكية في العالم.
  • قرار واشنطن بشأن هواوي يعد أحد الفصول الرئيسية في الحرب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة والصين حاليا والتي بدأها ترمب بفرض رسوم جمركية على الوارردات الصينية.
  • شبكة التواصل الاجتماعي تضم منصاتها المختلفة فيسبوك وواتساب وإنستغرام وماسنجر 2.7 مليار مستخدم.
  • على غرار الكثير من التطبيقات الواسعة الانتشار فإن فيسبوك يتم تثبيته مسبقاً على الهواتف الذكية، وهو أمر يتطلب حصول تعاون تكنولوجي بين شبكة التواصل الاجتماعي ومجموعة الاتصالات الصينية.
  • أظهرت بيانات جهاز للأمم المتحدة أن هواوي قدمت طلبات لتسجيل علامة نظام تشغيلها "هونغمنغ" فيما لا يقل عن تسع دول .
  • لم تكشف الشركة، وهي ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، أي تفاصيل بعد عن نظام التشغيل.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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