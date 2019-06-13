تردي خدمات الاتصالات يثير غضب العراقيين

أبدى مواطنون ونواب في البرلمان العراقي استياءهم من تردي خدمات الاتصالات في البلاد، داعين إلى زيادة عدد الشركات موفرة الخدمة، التي قالوا إنها الأكثر كلفة وسوءا مقارنة مع دول الجوار.

التفاصيل:

هناك 3 شركات تقدم خدمات الاتصالات في العراق هي (آسيا سيل، وزين العراق، وكورك تيلكوم).

الشركات توفر للمشتركين باقات من الخدمات تبدأ بالاتصال الهاتفي والدخول إلى شبكة الإنترنت مرورا بالتسوق والألعاب الإلكترونية والأدعية وإهداء الأغاني.

مواطنون أبدوا لـ"الجزيرة مباشر" انزعاجهم من واقع الخدمات، وقال محمد عماد (30 عاماً) من بغداد إن "خدمات الاتصال هي الأسوأ بين الدول العربية، رغم ارتفاع أسعار بطاقات الشحن، وأسعار دقيقة الاتصال".

عضو لجنة الخدمات والاتصالات في البرلمان حسن سالم قال إن "الفساد هو الذي يتسبب برداءة الانترنت والاتصال".

سالم أكد على أنه من المهم الكشف عن الفاسدين خاصة في هيئة الاتصالات ووزارة الاتصالات الذين يتحمل المواطن عبء فسادهم.

مدير مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى (50 كم شرق بغداد)، صلاح مهدي قال للجزيرة مباشر إن "مكتبه يستقبل يومياً شكاوى كثيرة عن تردٍ غير مسبوق في خدمات الهواتف النقالة".

مهدي أوضح أن "تردي خدمات الهواتف النقالة أضر بمصالح المواطنين"، داعياً الشركات إلى "ضرورة تقديم تفسير مقنع لتردي خدماتها ومعالجة الموقف".

هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية، التي تشرف على أداء الشركات، تواجه انتقادات حادة لسكوتها عن تردي الخدمات.

تعليق وزارة الاتصالات