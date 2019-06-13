البث الحي
اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بعد تعرض ناقلتي نفط لحادث في خليج عُمان

تعرض ناقلة لحادث في خليج عمان قرب إيران
تعرض ناقلة لحادث في خليج عمان قرب إيران
13/6/2019

صعدت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تعرض ناقلة بالخليج لحادث بحسب وحدة تابعة للأسطول الملكي البريطاني والتي قالت" إنها على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عُمان بالقرب من سواحل إيران.

التفاصيل:
  • ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم الخميس 4% فورا بعد ورود التقارير عن "الهجوم".
  • أسعار النفط ارتفعت بعد أن أوردت خدمة معلومات شحن تديرها البحرية البريطانية عن حادثة في خليج عمان، وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أن المملكة المتحدة وشركاء آخرين يقومون حاليا بالتحقيق.
  • بحلول الساعة 0646 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 %إلى 61.97 دولار للبرميل.
  • زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7 % إلى 52.55 دولار للبرميل.
  • وذكرت تقارير أن النيران اشتعلت في ناقلة في خليج عٌمان بعد "هجمات تخريبية" استهدفت ناقلات في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم ويقع خارج مضيق هرمز القريب.
هجوم ونداء استغاثة:
  • قال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني اليوم الخميس إنه على دراية بوقوع حادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني، وأضاف "تتحرى المملكة المتحدة الأمر حاليا".
  • وأعلن الأسطول الخامس الأمريكي أنه تلقى "نداء استغاثة" صباح الخميس من ناقلتي نفط "تعرضتا لهجوم" في خليج عُمان، وقال الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين في بيان "نحن على علم بهجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان".
  • وأضاف "تلقت القوات البحرية الأمريكية في المنطقة نداء استغاثة منفصلين عند الساعة 6,12 صباحا بالتوقيت المحلي وآخر عند الساعة 7,00 صباحا" وأكد أن "سفن البحرية الأمريكية منتشرة في المنطقة وتقدم المساعدة".
  • أوردت وكالة "اس اند بي- بلاتس" نقلا عن عدد من المصادر في مجال النقل البحري في آسيا أن واحدة من السفن تدعى "فرونت آلتير" وبنيت عام 2016 وترفع علم جزر مارشال، اشتعلت فيها النيران بالقرب من خليج عمان.
  • بينما أعلنت شركة "بي أس أم" لإدارة السفن في سنغافورة أن واحدة من ناقلاتها وتحمل اسم "كوكوكا كوريجوس" كانت هدفا ل "حادثة أمنية" وأن أفراد الطاقم وهم 21 شخصا تركوا السفينة وتم إنقاذهم.

  • ذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية باللغة الإنجليزية على تويتر في وقت سابق أنه تم استهداف ناقلتي نفط في بحر عُمان.
  • الشهر الماضي، تعرضت أربع سفن (ناقلتا نفط سعوديّتان وناقلة نفط نروجيّة وسفينة شحن إماراتية) لأضرار في "عمليّات تخريبية" قبالة إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز.
المصدر : وكالات
المزيد من اقتصاد

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)

صندوق النقد الدولي يراجع برنامج إصلاحات مصر تمهيدا لقرض جديد

البنك المركزي المصري (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)

وزيرة وممثلة ووسائل إعلام.. "سيدة المطر" في مصر تحصد تفاعلا واسعا (فيديو)

صورة سيدة المطر حازت على تعاطف واسع على مواقع التواصل (مواقع التواصل)