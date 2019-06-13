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اقتصاد

أوبك تخفض توقعات نمو الطلب على النفط في 2019

صورة من اجتماع لمظمة أوبك - أرشيفية
صورة من اجتماع لمظمة أوبك - أرشيفية
13/6/2019

خفضت أوبك اليوم الخميس توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط بفعل تصاعد النزاعات التجارية، وسط مزيد من المخاطر

وأشارت أوبك إلى احتمال حدوث مزيد من التخفيض، مما قد يبرر تمديد القيود المفروضة على الإمدادات لنهاية 2019.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.14 مليون برميل يوميا في العام الحالي، بما يقل 70 ألف برميل يوميا عن التوقع السابق.

وقالت أوبك في التقرير "على مدى النصف الأول من العام الحالي، تصاعدت التوترات التجارية.. ما زالت هناك مخاطر تراجع واضحة من انعكاسات النزاعات التجارية المتصاعدة إلى نمو الطلب العالمي".

مزيد من خفض الإنتاج
  • كانت مصادر بمنظمة أوبك قد قالت إن الجزائر طرحت فكرة لزيادة الخفض في إمدادات النفط من المنظمة وحلفائها في النصف الثاني من 2019 مع تعثر الطلب، رغم أن تمديد التخفيضات الإنتاجية الحالية ما زال الاحتمال الأكثر ترجيحا.
  • وهبط  سعر النفط من ذروته في 2019 فوق 75 دولارا للبرميل في أبريل/ نيسان، إلى نحو 60 دولارا حاليا بفعل مخاوف من ضعف الطلب بسبب نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ اقتصادي، وهو ما أزعج بعض مصدري النفط.
  • ونفذ أعضاء منظمة أوبك إضافة إلى روسيا ومنتجين آخرين، وهو تحالف يُعرف باسم أوبك+، اتفاقية منذ الأول من يناير/ كانون الثاني لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.
  • وتنتهي الاتفاقية هذا الشهر، وتجتمع أوبك وحلفاؤها في الأسابيع المقبلة  لتحديد خطوتهم التالية، التي تقول مصادر إنها تتضمن في أغلب الترجيحات تمديد التخفيضات الحالية.
  • لكن أربعة مصادر مطلعة في أوبك قالت إن الجزائر طرحت فكرة زيادة التخفيضات إلى 1.8 مليون برميل يوميا. وقال اثنان من المصادر، وهما من المندوبين في المنظمة، إن الفكرة ليست مقترحا محددا ولم تُناقش بشكل رسمي.
  • وقال أحد المصادر "إنها مجرد تفكير بصوت عال بشأن ما يمكن فعله في حال تفاقمت التوترات التجارية وما قد ينجم عنها من تأثيرات سلبية ضخمة على الاقتصاد العالمي، ومن ثم على الطلب على النفط".
  • وأضاف المصدر أن نتيجة قمة محتملة بين الرئيسين الأمريكي والصيني أثناء اجتماع مجموعة العشرين المرتقب في اليابان في 28 يونيو حزيران، ستكون حيوية لتحديد مصير الفكرة الجزائرية.
المصدر : رويترز
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