أوبك تخفض توقعات نمو الطلب على النفط في 2019

خفضت أوبك اليوم الخميس توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط بفعل تصاعد النزاعات التجارية، وسط مزيد من المخاطر

وأشارت أوبك إلى احتمال حدوث مزيد من التخفيض، مما قد يبرر تمديد القيود المفروضة على الإمدادات لنهاية 2019.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.14 مليون برميل يوميا في العام الحالي، بما يقل 70 ألف برميل يوميا عن التوقع السابق.

وقالت أوبك في التقرير "على مدى النصف الأول من العام الحالي، تصاعدت التوترات التجارية.. ما زالت هناك مخاطر تراجع واضحة من انعكاسات النزاعات التجارية المتصاعدة إلى نمو الطلب العالمي".

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