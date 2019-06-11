وزير: واشنطن وبيجين لن تعلنا اتفاقا تجاريا خلال قمة مجموعة العشرين

قال وزير التجارة الأمريكي مارك ويلبور روس الثلاثاء إن الولايات المتحدة والصين لن تعلنا اتفاقا تجاريا خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في أواخر يونيو/حزيران في اليابان.

التفاصيل

ويلبور روس على قناة "سي إن بي سي": قمة العشرين ليست المكان الذي نعقد فيه اتفاقا تجاريا نهائيا.

روس: ثمة احتمال التوصل إلى شكل من أشكال الاتفاق حول سبل المضي قدما.. لن يكون بالتأكيد اتفاقاً نهائياً.

روس: رغم أن هذا الصراع قد يتخذ شكل "حرب ساخنة"، لكنه سينتهي بحل تفاوضي.

روس: الأسواق متوترة أكثر من اللازم أو مسترخية أكثر من اللازم.

روس: الناس انفعلوا بشكل هستيري عندما هدد ترمب بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من المكسيك.

روس: أخيراً، توصلنا إلى حل لأزمة على الحدود لا يتضمن فرض رسوم جمركية.

روس: يتعين استخلاص الدروس من هذه الأزمة والحكم على هذه الإدارة من النتائج.

ترمب ينتظر

من جهته، كرر ترمب أنه ينتظر لقاء نظيره الصيني خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا، مؤكداً أنه "على علاقة جيدة جداً به".

ترمب: كنا قد توصلنا لاتفاق مع الصين وقاموا هم بخطوة إلى الخلف.

ترمب: إذا لم يعودوا إلى هذه الاتفاق، ليس لدي أي مصلحة في توقيع اتفاق معهم.

يريد ترمب من الصين الموافقة على إجراء تغييرات هيكلية.

تريد واشنطن تخفيض عجز الميزان التجاري الكبير مع بيجين، لكن أيضاً تريد منها سلسلة التزامات في إطار احترام الملكية الفكرية ووقف النقل القسري للتكنولوجيا ووقف الإعانات الحكومية للشركات.

خلفيات