التضخم يعاود الصعود في مصر ويهدد سعر الفائدة

ارتفع التضخم السنوي العام بالمدن المصرية إلى 14.1% في مايو/أيار من 13% في أبريل/نيسان الماضي، وفق بيان البنك المركزي المصري أمس.

وسجل معدل التضخم على أساس شهري زيادة قدرها 1.1% في مايو/أيار، مقارنة بـ 0.5 % في شهر أبريل/نيسان، وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أعلى من المتوقع

جاء معدل التضخم السنوي العام بالمدن لشهر مايو/أيار مفاجئا، خاصة مع وصول معدل التضخم السنوي لشهر أبريل/نيسان إلى أقل معدلاته منذ بداية العام الحالي.

وأشار تقرير صادر عن شركة فاروس القابضة إلى أن معدل التضخم في مايو/أيار جاء أعلى من التوقعات التي كان البنك المركزي قد حددها بنسبة 12.8% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري.

لا تخفيضات لأسعار الفائدة

ارتفاع معدلات التضخم على هذا النحو غير المتوقع قد يعني أن البنك المركزي من المحتمل أن يحجم عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرغ.

وأضافت الوكالة نقلا عن جيسون توفي خبير اقتصادات الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس أن صناع السياسات سيرغبون في انتظار المزيد من التفاصيل حول تخفيضات الدعم المقبلة ودراسة تأثيرها على التضخم.

المزيد من التضخم قادم

من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره التصاعدي خلال شهر يونيو/ حزيران الحالي بسبب تخفيضات الدعم المنتظرة.

وقال تقرير فاروس إنه من المتوقع أن يحوم معدل التضخم السنوي حول مستوى 14% خلال فصل الصيف، إذ تشهد الفترة من يونيو/حزيران وحتى أغسطس/آب 2019 إصلاحات مالية بالإضافة لكونه موسم ارتفاع التضخم السنوي.

زيادات كبيرة