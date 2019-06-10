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اقتصاد|مصر

مصر: تغريم "فودافون" 10 ملايين جنيه لانقطاع الخدمة لساعات

10/6/2019

قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر الإثنين إنه وقع غرامة بقيمة عشرة ملايين جنيه (597.4 ألف دولار) على "فودافون مصر" لانقطاع خدمات الاتصالات لساعات في 3 من يونيو/حزيران.

التفاصيل
  • الجهاز قال في بيان إن هذه هي المرة الأولى الذي توقع فيها غرامة على شركة لانقطاع الخدمة.
  • الجهاز: من الآن فصاعدا لن يتوانى الجهاز عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.
  • الجهاز: في سابقة هي الأولى من نوعها، قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توقيع غرامة مالية على شركة فودافون مصر قدرها 10 ملايين جنيه جراء انقطاع خدمات الاتصالات مساء 3 من يونيو/حزيران 2019 قبيل عيد الفطر المبارك لعدة ساعات عن عدد كبير من عملاء الشركة في عدة مناطق.
  • الجهاز: ضرورة تعويض المشتركين المتضررين من هذا الانقطاع.
  • كانت الشركة قد بعثت برسائل نصية الخميس لمستخدميها تعتذر فيها عن "أداء الشبكة" وتقدم لهم باقات انترنت مجانية كنوع من التعويض.
خلفيات
  • انتشرت على موقعي فيسبوك وتويتر شكاوى عدد كبير من مستخدمي شبكة اتصالات "فودافون" للهواتف المحمولة بشأن انقطاع الخدمات عنهم الأسبوع الماضي وعدم قدرتهم على استخدام خدمات الاتصال أو الإنترنت.
  • تضم شركة فودافون، بحسب الأرقام الرسمية، أكبر عدد من مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر بما يتجاوز 40 مليون مشترك من إجمالي 100 مليون مستخدم.
  • فودافون واحدة من أربع شركات في مصر (أورانج – اتصالات – وي) تقدم خدمات شبكات الهواتف المحمولة والإنترنت.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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