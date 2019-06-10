مصر: تغريم "فودافون" 10 ملايين جنيه لانقطاع الخدمة لساعات

قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر الإثنين إنه وقع غرامة بقيمة عشرة ملايين جنيه (597.4 ألف دولار) على "فودافون مصر" لانقطاع خدمات الاتصالات لساعات في 3 من يونيو/حزيران.

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الجهاز قال في بيان إن هذه هي المرة الأولى الذي توقع فيها غرامة على شركة لانقطاع الخدمة.

الجهاز: من الآن فصاعدا لن يتوانى الجهاز عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

الجهاز: في سابقة هي الأولى من نوعها، قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توقيع غرامة مالية على شركة فودافون مصر قدرها 10 ملايين جنيه جراء انقطاع خدمات الاتصالات مساء 3 من يونيو/حزيران 2019 قبيل عيد الفطر المبارك لعدة ساعات عن عدد كبير من عملاء الشركة في عدة مناطق.

الجهاز: ضرورة تعويض المشتركين المتضررين من هذا الانقطاع.

كانت الشركة قد بعثت برسائل نصية الخميس لمستخدميها تعتذر فيها عن "أداء الشبكة" وتقدم لهم باقات انترنت مجانية كنوع من التعويض.

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