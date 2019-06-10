روسيا تحذر: النفط سينخفض دون 40 دولارا للبرميل

حذرت روسيا، الإثنين، من مخاطر كبيرة لحصول فائض في إنتاج النفط قد يتسبب بخفض أسعار الخام إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل.

النفط سينخفض دون 40 دولارا

وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك قال خلال لقاء نظيره السعودي خالد الفالح في موسكو: هناك حقًا مخاطر كبيرة من حدوث فائض في الإنتاج.

نوفاك: علينا تحليل كل شيء لنتمكن من اتخاذ قرار متوازن في يوليو/تموز خلال اجتماع مهم لتحالف الدول المصدرة للنفط داخل "منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)" وخارجها.

وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف حذر: الأسعار قد تنخفض إلى ما دون 40 دولاراً أو حتى إلى 30 دولاراً للبرميل.

نوفاك: لا يمكن استبعاد سيناريو من هذا النوع.

نوفاك: يعتمد الكثير على الوضع في السوق في الربعين الثاني والثالث، انطلاقًا من ميزان العرض والطلب ووصولاً إلى كيفية تطور الوضع في ظل الظروف الشائكة والحروب التجارية والعقوبات والضغوط على دول عدة.

"خطوات وقائية" سعودية

وزير الطاقة السعودي: العمل جار لاتخاذ خطوات وقائية لتجنب هذا السيناريو فيما بتعلق باحتمال تراجع الأسعار إلى 30 دولاراً للبرميل.

توقع الوزير السعودي أن ينعقد الاجتماع في فيينا مطلع يوليو/تموز لاتخاذ قرار بشأن تمديد اتفاق مرتبط بمستويات الإنتاج.

خلفيات