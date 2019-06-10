البث الحي
اقتصاد

روسيا تحذر: النفط سينخفض دون 40 دولارا للبرميل

مضخات لاستخراج النفط
مضخات لاستخراج النفط
10/6/2019

حذرت روسيا، الإثنين، من مخاطر كبيرة لحصول فائض في إنتاج النفط قد يتسبب بخفض أسعار الخام إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل.

النفط سينخفض دون 40 دولارا
  • وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك قال خلال لقاء نظيره السعودي خالد الفالح في موسكو: هناك حقًا مخاطر كبيرة من حدوث فائض في الإنتاج.
  • نوفاك: علينا تحليل كل شيء لنتمكن من اتخاذ قرار متوازن في يوليو/تموز خلال اجتماع مهم لتحالف الدول المصدرة للنفط داخل "منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)" وخارجها.
  • وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف حذر: الأسعار قد تنخفض إلى ما دون 40 دولاراً أو حتى إلى 30 دولاراً للبرميل.
  • نوفاك: لا يمكن استبعاد سيناريو من هذا النوع.
  • نوفاك: يعتمد الكثير على الوضع في السوق في الربعين الثاني والثالث، انطلاقًا من ميزان العرض والطلب ووصولاً إلى كيفية تطور الوضع في ظل الظروف الشائكة والحروب التجارية والعقوبات والضغوط على دول عدة.
"خطوات وقائية" سعودية
  • وزير الطاقة السعودي: العمل جار لاتخاذ خطوات وقائية لتجنب هذا السيناريو فيما بتعلق باحتمال تراجع الأسعار إلى 30 دولاراً للبرميل.
  • توقع الوزير السعودي أن ينعقد الاجتماع في فيينا مطلع يوليو/تموز لاتخاذ قرار بشأن تمديد اتفاق مرتبط بمستويات الإنتاج.
خلفيات
  • اتفقت روسيا مع أعضاء أوبك على خفض إنتاج الخام لرفع الأسعار بعد هبوطها في 2014 و2015.
  • اتفق تحالف الدول المصدرة للنفط الذي يضم 25 عضواً على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم اعتباراً من مطلع العام الجاري بعدما تراجعت أسعار النفط أكثر من 30 بالمئة أواخر العام الماضي.
  • تسبب التراجع الكبير في صادرات إيران وفنزويلا إضافة إلى خفض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه وطبقه تحالف الدول المنتجة للنفط منذ يناير/كانون الثاني، بخفض الإمدادات.
  • حض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دول أوبك على زيادة إنتاج النفط لخفض الأسعار.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من اقتصاد

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)

صندوق النقد الدولي يراجع برنامج إصلاحات مصر تمهيدا لقرض جديد

البنك المركزي المصري (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)

وزيرة وممثلة ووسائل إعلام.. "سيدة المطر" في مصر تحصد تفاعلا واسعا (فيديو)

صورة سيدة المطر حازت على تعاطف واسع على مواقع التواصل (مواقع التواصل)