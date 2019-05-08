مصر.. استبعاد 20 مليون مواطن من دعم السلع التموينية

أوقفت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، 5 ملايين بطاقة تموينية، يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، منذ بداية العام الحالي.

تم وقف البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير/كانون ثاني وحتى 30 أبريل/نيسان الماضي.

يبلغ عدد البطاقات التموينية في مصر نحو 21 مليونًا بطاقة، يستفيد منها نحو 63 مليون مواطن، يحصل الفرد على 50 جنيها شهريا، يشترى من خلالها سلعا غذائية وغير غذائية، و150 رغيف خبز مدعم بسعر 5 قروش كل شهر.

تبلغ قيمة دعم السلع التموينية في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019-2020 نحو 89 مليار جنيه، مقابل 86 مليارا و175 مليون بموازنة السنة المالية الحالية 2018-2019.

بحسب مصدر حكومي فإن البطاقات التي تم وقفها، ستعمل على توفير مليار جنيه من فاتورة دعم السلع التموينية، حيث تم الوقف طبقًا لمعايير المرحلة الثالثة الخاصة بحذف غير المستحقين للدعم التمويني.

وأضاف المصدر، أن عدد البطاقات التموينية التي تم إنذارها بالاستبعاد من التموين، يبلغ 14 مليون بطاقة، تم وقف 5 ملايين، بينما تم قبول تظلمات 3 ملايين أخرى.

وارتفع عدد أصحاب البطاقات التموينية، التي تصدر لهم رسالة "غير مستحقي الدعم الحكومي" عند صرف المقررات التموينية، ليصل إلى 10 ملايين بطاقة تموينية، منذ مارس/آذار الماضي فقط.

معايير

وقد حددت وزارة التموين معايير حذف المواطنين غير المستحقين للدعم كالتالي:

من يزيد استهلاكه للكهرباء عن ألف كيلو وات شهريًّا.

من يزيد معدل استهلاكه للهاتف المحمول عن ألف جنيه شهريًّا.

من تتجاوز مصاريف الأبناء بالمدارس حد الـ 30 ألف جنيه سنويًّا للطفل الواحد.

امتلاك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها.

من يمتلك حيازة أراضي زراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولِّي المناصب العليا.

إضافة إلى من يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

أصحاب الشركات التي يبلغ رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

كانت وزارة التموين قد أنذرت أصحاب 3 ملايين بطاقة تموينية، خلال المرحلة الأولى في يناير/كانون ثاني وفبراير/ شباط الماضيين، باعتبارهم غير مستحقين للدعم، عند قيامهم بصرف المقررات التموينية الخاصة بشهر مارس/آذار الماضي، وطالبتهم بمراجعة مكاتب التموين التابعين لها.

إعادة النظر في كميات السكر التمويني

كان علي المصيلحي، وزير التموين قال خلال المؤتمر الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية للإعلان عن تفاصيل انطلاق معرض أهلا رمضان، إن هناك إعادة نظر في كميات السكر المتاحة عبر البطاقات التموينية، قائلاً: "الإسراف في استخدام السكر غير صحي".

وفي إشارة إلى نية الوزارة خفض كميات السكر على البطاقات التموينية قال المصيلحي إنه يجري دراسة حجم معدلات استهلاك المواطن من السلع الأخرى لصرفها عوضاً عن السكر بنفس المبلغ، موضحاً أن بطاقة التموين لأسرة من 4 أفراد تمكنهم من الحصول على 4 كيلو سكر، والسلع الأخرى.

ويمنح المواطن الاختيار من بين بدائل من 22 سلعة متاحة لمستحقي الدعم التمويني.