قراصنة يسرقون "بتكوين" بـ 41 مليون دولار من بورصة بينانس

قالت شركة بينانس، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، اليوم الأربعاء إن قراصنة على الإنترنت سرقوا عملات "بتكوين" الرقمية بقيمة 41 مليون دولار منها.

أبرز تصريحات "بينانس":

انخفاض بتكوين:

Not the best of days, but we will stay transparent. Thank you for your support!https://t.co/Y1CQOatEpi

— CZ Binance (@cz_binance) May 7, 2019